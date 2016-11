Gabriella öppnade sitt hem för Khodadad: "Vi får så mycket tillbaka"

Se hur det var för familjen när Khodadad flyttade in i inslaget nedan:

I fjol skrev DT om flyktingvågen när nästan 8000 flyktingar kom till Dalarna.

Se porträttserien 100 ansikten här.

Khodadad Soltani från Afghanistan var just en av alla dem som kom till Sverige under flyktingströmmen förra året. Han var då 17 år och skickades runt mellan olika asylboenden i Sverige i väntan på en plats att få känna sig hemma på. Först Göteborg och så småningom Borlänge, Falun och till slut hamnade han i Svärdsjö, på Höganäsgården, ett boende för ensamkommande pojkar under 18 år.

När Khodadads 18-årsdag närmade sig innebar det att han behövde göra sig redo att flytta därifrån. Till ett asylboende i Uppsala var det sagt. En stad där han inte känner en människa. Fredagen innan Khodadads 18-årsdag fick Gabriella Brückner från Svärdsjö ett samtal.

– Det var Emma Rydén, en väldigt engagerad Svärdsjöbo, som ringde i panik och berättade om situationen, att han skulle behöva flytta. Hon visste att jag hade ett rum ledigt.

Khodadad kom och hälsade på Gabriella och hennes familj; två döttrar och två söner, samma dag. Helgen efter den fredagen flyttade han in.

– Det gick väldigt fort. Men det var alternativet som fanns. Annars hade de skickat dig till Uppsala där du inte känner någon, säger Gabriella och tittar på Khodadad.

Under tiden i Svärdsjö, både på Höganäsgården och under de två månader han bott hos familjen Brückner, har han verkligen hunnit göra sig hemmastadd.

I somras gick Khodadad på sommarskola i Falun och nu läser han svenska, matte, idrott och hemspråk, dari, på Lugnetgymnasiet. På fritiden hör fotboll och simning till favoritsysslorna. Dagarna är mer eller mindre fulla av aktiviteter – även i hemmet.

– Khodadad brukar ju laga mat här hemma, han är jätteduktig på det. Jag brukar ju bli dissad av mina barn nu för tiden. De vill att Khodadad ska laga maten, säger Gabriella och skrattar.

Vardagslivet rullar på där det enda problemet ibland är språket. På Höganäsgården pratade Khodadad mest dari med både kompisar och personal. Men det går framåt.

– Han kallar mig mamma, och han är faktiskt duktig på svenska, han kan mer än vad han säger nu, menar Gabriella och ler.

Men det här med att ha någon - till en början helt främmande människa - boende hemma hos en, var inga problem för familjen.

– Vi hade pratat om det länge här hemma, och också anmält oss tidigare att ta emot någon som familjehem. Men nu när situationen blev akut och Khodadad är 18 gör jag det här frivilligt.

Familjen Brückner får alltså inga pengar för att Khodadad får bo hos dem. Enligt henne är det på många sätt ett utbyte; de får väldigt mycket tillbaka av hans närvaro i familjen.

Men saker och ting är inte bara en solskenshistoria i hemmets trygga vrå.

Det finns tyngre, mer allvarliga skäl, för att låta honom stanna på en betryggande plats han kan kalla hem. Det är nämligen inte säkert att han över huvud taget får stanna i Sverige.

Sverige och Afghanistan ingick den 5 oktober avtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Khodadads framtid i Sverige är därför oklar.

– Vi vet ingenting ännu. Men att skicka tillbaka Khodadad är som att skicka judarna till Hitler. Han tillhör ju den afghanska folkgruppen hazarer, en väldigt utsatt folkgrupp i Afghanistan. Vi kommer att kämpa hårt för att han ska få stanna om han får avslag, säger Gabriella.

Men tills dess att beslut fattas bor Khodadad kvar i Svärdsjö som han kallar hem. Han slapp flytta till asylboendet i Uppsala och lever hos familjen Brückner där bullbak och sällskapsspel är en del av livet. Skrattar med familjen i en harmonisk vardag – han är ju en del av familjen; en storebror och son.

– Khodadad får bo här precis så länge han vill, precis lika länge som mina andra barn, säger Gabriella och sneglar på Khodadad och kramar honom över axeln.

– Jag trivs mycket bra här, säger han med ett leende.