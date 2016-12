Hälsingebacken är invigd

Det har runnit mycket vatten under broarna. Byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken i Falun har kantats av stora problem; förseningar, övertrasserad budget och sparkade chefer. Apropå vatten så har det också regnat in. Under tisdagen lade man den historiken åt sidan och dukade istället fram kaffe och tårta. Äntligen var det dags för invigningen.

LÄS MER: Först in på Hälsingebacken - äldreboende byggt för framtidens omsorg

Hälsingebacken ersätter Smedjan i Falun som upphör som vård och omsorgsboende och ingår i EU-projektet InnoBuild, tillsammans med ett äldreboende i norska kommunen Lyngdahl. Ett syfte är att använda teknik från andra branscher för en modernare äldreomsorg.

– Det är en fin arbetsplats. Allt är byggt i trä. Nytt och fräscht, stora fönster och lätt att ta sig ut på gården och ner till vattnet, säger Barbro Gustavsson, undersköterska.

Gunnar Flink har bott på Hälsingegården i två veckor. Han sitter vid en stor Betlehemsstjärna och tittar ut när människor börjar samlas. En annan boende, Bohlin Göran, ska strax klippa bandet.

– Det har varit lite rörigt under inkörningstiden men nu är det lugnt och skönt.

Enhetschefen, Barbro Norman berättar att de olika avdelningarna har namn på temat sjö och hav. Det är en stadig farkost som sjösatts.

– Den 14 oktober flyttade den första in och nu har vi fullt på alla avdelningarna, på båten, ekan, hamnen, bryggan, åran.

LÄS MER: Bygget som gick fel - Därför steg räkningen till skattebetalarna med 25 miljoner

Förutom den fräschör som kännetecknar ett nytt hus finns en rad hjälpmedel; ledstänger i rummet och duschrummet, handfat med handtag som går att höja och sänka och persienner som går att dra nerifrån och anpassa för att inte stänga ute mer solljus än nödvändigt. I varje rum finns en högtalare. Den som trycker för att få hjälp kan också få röstkontakt med personalen. I ”sparummet” står ett stort sittbadkar för rörelsehindrade. Ena kanten går att ta bort och sätta dit. I varje rum finns en hiss.

– Det här är Dalarnas modernaste vård- och omsorgsboende, säger Barbro Norman och serverar mer tårta.

Huset är byggt i två våningar med 48 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. En avdelning är avsedd för personer med demens och övriga är för personer med behov av hög omvårdnad.

Varje lägenhet består av hall, ett rum samt dusch/toalett. Lägenhetsytan är 27,4 kvadratmeter i alla lägenheter.

Anna Fält (S), vice ordförande i omvårdnadsnämnden var en av invigningstalarna.

– Under arbetets gång med Hälsingebacken har personalen visat prov på stort tålamod. Det säger också de boende som jag talat med att personalen är fantastisk.

– Personalen på min avdelning Båten är jättebra. Här är lugnt och skönt. Efter invigningen hoppas jag det blir ännu lugnare, säger Karin Nygren nyss inflyttad på Hälsingebacken.

Personalstyrkan består av 42 fast anställda som arbetar med omsorg, kök och arbetsledning, plus två sjuksköterskor.

LÄS MER: Äldreomsorgen behöver mer pengar- Dyrt bygge ger miljoner i hyreshöjning