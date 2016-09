Högskolans bibliotek fuktskadat efter skyfall – nu ska det miljonrenoveras

Ett par miljoner kommer renoveringen av Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun att kosta. Det uppskattar Lars-Olov Nordkvist, chef för lokala försörjningsavdelningen på Högskolan Dalarna.

Det var den 14 juli som ett skyfall lade sig över Falun. Enligt det internmeddelande Högskolan Dalarna skickade ut till sina elever så samlades en större mängd vatten på bibliotekstakets lägsta nivå. Man beskriver sedan att 100-tals liter vatten forsade in genom de lägre takbjälklagen och in i biblioteket. Allt detta hände under en väldigt kort tid.

– Skyfallet pågick i cirka 20 minuter. Jag var på väg hem när jag fick ett samtal om att det forsade in vatten i bibliotekslokalerna. Det var en riktig skur. Detta resulterade i att ett par hundra kvadratmeter golv är förstörda. Ett par hundra böcker för cirka 50 000 kronor är förstörda och flera bokhyllor förstördes, säger Lars-Olov Nordkvist.

Skadorna uppges vara av tre typer; Ett okänt antal böcker som måste ersättas vars värde uppges vara drygt 50 000 kronor. Ett stort antal bokhyllor har blivit fuktskadade och måste bytas ut och det tredje är den ett par hundra kvadratmeter stora golvytan som måste bytas ut. Fastighetsägaren i frågan om golvet är Falu kommun.

– Jag skulle uppskatta att allting kommer att kosta flera miljoner. Räkenskapen är inte färdig ännu. Nu är ett antal bokhyllor borttagna och böckerna har ställts i tillfälliga bokhyllor, berättar Nordkvist.

Nästa steg är att renovera golvet men verksamheten är i full gång och Nordkvist säger att det viktigaste är nu att säkerställa att något liknande inte händer igen.

– Biblioteket har fem hörn och det stora taket täcker 90 procent. Det rinner sedan ner till ett avrinningstak som är mycket mindre och som i det här fallet inte hann med den stora mängden regnvatten, säger Nordkvist.

Bibliotekschefen Eva Nordgren och Jan Bjelvenmark, fastighets- och säkerhetsansvarig på Högskolan Dalarna skrev i ett internt mejl till studenterna att renoveringen och saneringen kan komma att pågå ända fram till våren.

– De förstörda böckerna är inte det största problemet, det är renoveringen som kan pågå ända till våren, säger Eva Nordgren. Golven ska rivas upp och det vet vi inte när det blir. Vi hoppas att vi får en plan snart om hur renoveringen ska gå till, säger Nordgren.