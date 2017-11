Jakten på den rätta kompetensen: "Jobbfest i Jalas Arena"

– Jag är taggad och börja jobba med det jag vill, säger Malin Jansson från Falun.

Det är ute idag att som företag helt lita på att den gamla hederliga platsannonsen ska ordna fram rätt kompetens. Idag blir det allt vanligare att företag söker ett direkt och lite spontant möte med arbetssökande.

Med fokus på att hitta den perfekta medarbetaren till sin verksamhet var det många företag som kom till Jalas Arena på Lugnet i Falun under torsdagsförmiddagen. Det är andra året i rad som Falu kommun, Arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna arrangerar sin Kompetensmässa.

Under morgonen hade arbetssökande, med all sin erfarenhet, förberett sig i arenan inför mötet med arbetsgivare och branschfolk som börjat köa på parkeringen utanför. Många tummande förväntansfulla på sina CV:n. Strax innan klockan elva släpptes de första företagen in och kort därefter uppstod spontana möten mellan människor som aldrig förr träffats. I kapp med att lokalen fylldes steg sorlet och förhoppningarna. Det som har hänt de senaste åren är att arbetsmarknaden förändrats från att det är arbetsgivarens marknad till att det i dag är arbetstagarnas marknad. Jakten på den rätta kompetensen kommer därför att vara en av de viktigaste frågorna för alla företag och organisationer. Och det är bråttom. Folk behöver jobb och företag behöver snabbt hjälp med att hitta rätt kompetens.

– Med förenade krafter har vi lyckats skapa en form i Falun för den som söker jobb och för den som behöver arbetskraft. Vi ser att vårt arbete fungerar, säger Linda Norén, näringslivschef i Falun.

Under Kompetensmässan är samhällsinformatören på Falu kommun Sanna Fernkvist Melin lite av spindeln i nätet.

– Det finns många arbetssökande inom bristyrken i Dalarna. Därför har vi samlat ingenjörer, lärare, snickare, elektriker, administratörer och ekonomer på en och samma yta. Alla arbetssökande i kommunen är inbjudna, både nyanlända och andra. Ett tjugotal företag är också på plats. Dessa har nu möjlighet att under en timme bekanta sig med alla de här olika kompetenserna och i bästa fall hitta den arbetskraft de behöver.

Det är trångt kring montrarna som det bland annat står Försäljning, Pedagogiskt arbete, Hälso- och sjukvård, Drift- och underhåll och Ekonomi på.

Anders Mats från företaget Montrab AB - Flytt, Städ och Magasinering, med kontor i Falun, Borlänge och Gävle behöver nyanställa 30 personer nästa år.

– Vi kommer säkert att hitta en person idag, ja, kanske flera som vi fördjupar ett samarbete med.

Cecilia Martinsson från Arbetsförmedlingen konstaterar hur snabbt kommunikationen kommer igång mellan de som söker jobb och företagen.

– Den här nästan spontana vägen in i ett sammanhang kan vara avgörande för det fortsatta arbetet med att hitta rätt jobb eller rätt kompetens. Många får energi här i dag.

Malin Jansson från Falun vill jobba med arbetsintegration. Hon har tidigare erfarenhet av att jobba med flyktingungdomar och som handläggare och administratör på Skolverket.

– Jag flyttade hit i somras från Stockholm. Jag är taggad att börja jobba med det jag vill. Jag har knutit kontakter under mässan. För mig har den fungerat bra.

Arrangörerna har en förhoppning om att Kompetensmässan ska få återkomma med tätare intervaller än en gång om året.

