Julgranar samlas in för sjätte året i Falun

De kommuninvånare som bor i stan behöver bara ställa granen vid infarten till huset alternativt, för de som bor i flerbostadshus, utanför soprummen. Under söndag den 14 januari åker så Falu Energi & Vattens, FEV, hybridsopbilar och hybridbilar med släp runt och samlar in granarna.

Därmed slipper de enskilda faluborna starta sina bilar för att åka iväg och slänga granen, vilket, enligt ett pressmeddelande från energiföretaget, minskar utsläppen koldiosid med 1,5 kilo per bil.

– Det är en enkel insats som förenklar vardagen och gör stor nytta, säger Hanna Bergman, FEV:s hållbarbetschef i pressmeddelandet.

Även boende i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö finns möjlighet att bidra till insamlingen. Där måste trots allt invånarna själva transportera granarna till containrar på respektive orter.

Den värme som de insamlade julgranarna ger kommer Ria-stugan till del.

Förra året samlades 4 891 julgranar in runt om i Falu kommun. Värmen som producerades av dessa vid västermalmsverket, Ingarvet, innebar fjärrvärme till Ria-stugan under fyra månader. Under de fem år, 2013-2017, som julgransinsamligen pågått har det resulterat i fjärrvärme och el för sammanlagt 64 300 till Ria-stugan.

Falu Energi & Vatten påpekar att de inte tar emot plastgranar eller granar med juldekoration.