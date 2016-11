Kollektivtrafikavtal presenterades på fullmäktige – "Falun missgynnas"

Region Dalarna konstaterar att länets 15 kommuner är eniga i frågan om den nya kostnadsfördelningen för kollektivtrafiken i Dalarna. Under torsdagens kommunfullmäktige i Falun fick ledamöten en genomgång av utredningen för kollektivtrafikens framtid.

– Jag vet hur många fallgropar och krångligheter det finns i uppdraget, kortfattar Bengt Welin som genomfört utredningen på uppdrag av Region Dalarna.

Welin har arbetat med utredningen i drygt ett års tid och han konstaterar samtidigt att underlaget för utjämningssystemet bygger på gamla siffror.

– Utjämningssystemet krånglar till kostnadsdiskussionerna.

Den särskilda kollektivtrafiken, som sjukresor, som fördelas på kommunerna betalas i dag av Landstinget Dalarna. Den kategorin var därför inte med i beräkningarna.

Utredningsförslaget visade att alla kostnader som belastar kommunen fördelas efter invånare och utjämningssystemets samlade effekt fördelas efter invånare. Själva motivet är att ha ett samlat trafiksystem för samtliga resandekategorier och Dalarnas aktörer måste därför vara eniga inför storregionen.

– Det kan vara motiverat att gräla om pengar, för det handlar om stora summor. I min utredning säger jag att all kollektivtrafik ska vara en fördelning per invånare. Den korrekta kostnaden för Falun blir då 87 626 000 kronor för all trafik, säger Welin.

Borlänge jämförs där samma kategori blir 78 225 000 kronor.

– Det är så uppenbart att Falun missgynnas och utjämningssystemet har varit ett bra sätt att skilja på Falun och Borlänge, tille xempel, säger Björn Ljungkvist (M).

Per invånare kommer prislappen hamna på 1 886 kronor per huvud medan man bår bidrag på 126 kronor per invånare.

– För Falun och Borlänge skiljer det tre kronor och Falun ligger under snittkostnaden i länet, säger Welin.

Björn Ljungkvist fortsätter.

– De senaste sex åren har kostnaden för kollektivtrafiken ökat med 100 procent. Det saknas en bakomliggande tanke i underlaget och landstinget står passivt bredvid.

Welin påvisade att han var övertygad om att det presenterade materialet visade på ett rättvist system.

– Det här är ett vettigt sätt att räkna, men trafiken diskuteras inte. Det gamla avtalet var extremt fördelaktigt för Borlänge, men inte för Falun. Den helt övervägande anledningen till en sammanslagning är ju att få ett system där man planerar trafiken för hela länet, säger Mikael Rosén (M).

Den 8 december ska fullmäktige ta beslut i frågan.