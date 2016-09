Larmet kom in till SOS Alarm vid kvart över tio-tiden på onsdagsförmiddagen. Det är en fritidsbåt som tar in vatten och inte tar sig in till land. Räddningstjänsten är på platsen.

Inga personer ska ha skadats.

Texten uppdateras

