Ljusning för landstingets ekonomi

– Underskott är vända till överskott, men flera utmaningar finns framför oss. Vi måste minska kostnadsutvecklingen under 2018 och skapa en långsiktigt stabil utveckling. Men vi måste göra detta med förnuft och realism. Vi har en god måluppfyllelse av de beslut vi fattat. Landstinget i Dalarna är mer produktivt och effektivt. Ett viktigt stöd är också den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu för tredje året i rad satsar på välfärden. Den satsningen fortsätter, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Det S-ledda majoritetsförslaget till finansplan och budget som röstades igenom ska vidare till landstingsfullmäktige för beslut.

– Med ordning och reda i ekonomin kan vi nu göra satsningar när det uppstår oförutsedda händelser eller vid ökade medicinska behov. Det betyder att landstinget nu bygger upp en reserv för att minska effekterna av svängningar i ekonomin för hälso- och sjukvården i Dalarna, säger Elin Norén (S), landstingsråd.

Det som under en lång tid legat och som ett stort orosmoln är landstingets pensionsutbetalningar som kommer att öka kraftigt under åren fram till år 2020. Men med en sundare ekonomi ser man även en ljusning när det gäller att säkra framtiden pensioner.

– Landstinget har idag 480 miljoner kronor placerade för pensioner. Från 2018 kommer nu 100 miljoner kronor ytterligare avsättas varje år och år 2020 kommer avsättningarna vara 880 miljoner kronor. Då kommer landstinget nå målet om att tio procent av pensionsskulden ska vara placerade för kommande utbetalningar. Detta är en viktig signal till vår personal. Med en ekonomi i balans kan vi nu säkra framtidens pensioner, säger Maja Gilbert Westholm (V), landstingsråd.

En aambition hos den S-ledda landstingsmajoritrets politiska styre är att skapa en hållbar utveckling för hela landstinget. Samtiidigt handlar det också om att skapa effektiva och funktionella lokaler.

– Landstinget står inför stora investeringar de kommande åren. Nya bättre lokaler och ny teknisk utrustning innebär att vi höjer investeringsnivån till 600 miljoner kronor om året från 2018. Detta är alltså en satsning på hållbarhet i flera dimensioner. Bättre arbetsmiljö, bättre vård och smartare energianvändning är en investering för framtiden. Ett konkret exempel är nu när vi investerar för att kunna ta hand om lustgasen i förlossningsvården. Att ta hand om lustgasen genom att destruera den, leder till bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och en minskad klimatbelastning, säger Mursal Isa (MP), landstingsråd.

Gunnar Barke framhåller vikten av att man fortsättningsvis tar landstingets ekonomiska utvecklingen på allvar.

– Vi kan inte backa in i framtiden. Landstinget måste gå framåt. Under 2017 och 2018 har Sverige en hög tillväxt i ekonomin. Men under 2019 kommer ekonomin stabiliseras på en mer normal nivå. Det betyder att vi inte har råd med några ekonomiska utsvävningar. Varje satsning måste finansieras och kunna hålla långsiktigt, tillägger Gunnar Barke. .

När det gäller den moderatledda sjukvårdsalliansens budgetförslag är han minst sagt kritisk och orolig.

– Trots att landstinget är inne i en process av att få ordning på ekonomin väljer alliansen att försämra det ekonomiska resultatet för 2018 med 26 miljoner kronor. Samtidigt innehåller budgeten ofinansierade satsningar på mångmiljonbelopp. Deras budgetförslag är oansvarigt och riskerar landstingets ekonomi, avslutar GunnarBarke (S), landstingsstyrelsens ordförande.