Magda Gad får Cordelia Edvardson-priset

Priset delades ut den 27 september på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Motiveringen löd:

"Med suverän känsla för rytm och scener berättar Magda Gad om platser dit de flesta aldrig reser och aldrig vill resa. Stilen är hårdkokt men inte cynisk, språket sparsamt på uttryck och uttrycker därför desto mer. Magda Gad gör vår blick klarare.”

- Det viktigaste i mitt jobb är att nå ut med de berättelser jag bär med mig från världen. Berättelserna från människor som annars inte skulle nå ut med sina röster. Det här är dels en bekräftelse på att rösterna har nått fram, dels ger det mig förhoppningsvis en bredare plattform. Det gör mig hedrad och stolt, säger Magda Gad.

- Just nu har jag rapporterat under två månader från IS-fronten i Irak. Det är ett krig som är väldigt svårt att förstå på avstånd och svårt att förstå även på plats. Därför är det väldigt viktigt att vara just på plats, och försöka förstå - och förmedla det.

Magda Gad har skrivit de flesta av sina utrikesreportage för Expressen.

Cordelia Edvardson-priset instiftades 2010 av Institutionen för Mediestudier vid Stockholms universitet (SU) i syfte att premiera en journalist som ”har ett starkt engagemang, ett personligt tilltal och en blick för det stora i det lilla”.