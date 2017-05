Medaljregn över daladansare

De regerande mästarna i gruppdisco, EBF Dance Crew hade åkt till Örebro för att försöka försvara sitt guld från i fjol men konkurrensen var hård och det slutade med en hedervärd silvermedalj.

Vann gjorde gruppen Just Do It från Hallsberg. EBF Dance Crew har dansat tillsammans sedan 2012 och består av Ella Ström från Insjön, Emmy Kujanpää från Borlänge, Hanna Wesström, Jennifer Bergman och Rebecca Andersson från Falun, Leonard Lundback från Siljansnäs och Maria Rasche från Leksand.

Deras nästa stora utmaning blir VM i Tjeckien den 22 juni dit de blivit uttagna att representera Sverige.

I Disco Freestyle tog Douglas Junger från Grycksbo hem guldmedaljen i juniorklassen för pojkar och Elsa Åkerström från Sundborn kom trea i juniorklassen för flickor. Leonard Lundback från Siljansnäs dansade sig till en tredje placering i Disco Solo för vuxna pojkar.

– Vi är otroligt stolta över alla dansare som tävlat i helgen, säger Ylva Sved, en av dansskolans tränare.

– De har alla gjort sitt allra bästa och presterat på topp utifrån sin egen förmåga. För oss är det ett kvitto på att god gemenskap och träning för var och en utifrån den individuella dansarens förutsättningar ger resultat. Det är verkligen ett fint gäng daladansare som ställer upp för varandra i alla lägen.

