Miljoner i merkostnad när planerna för simhallen presenteras

Lugnets simhall har 20 år kvar till pensionsålder och diskussionerna hur simhallen ska förvaltas har varit många. Bland annat därför bjöd man in allmänheten till fyra öppna träffar under hösten. Frukten av mötena togs om hand och har nu använts i en mångmiljonprocess och i det inriktningsbeslut som är under arbete.

Under torsdagen presenterade kultur- och fritidsnämnden avgränsningen av inriktningsbeslutet som innefattar sex stycken punkter. Bland annat vill man att simhallen ska innefatta ett attrakttivt familjebad, innehålla minst en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten tillsammans med en teknik som ska göra det enkelt och snabbt för reglering av vattentemperaturen.

Samtidigt presenteras förslaget att simhallen ska innehålla minst en 25-metesbassäng med tio stycken 2,5-meters banor samt en 25-metersbassäng med minst sju stycken banor i ett eget rum. Till detta vill man även etablera könsneutrala omklädningsrum.

I förvaltingens konsekvensanalys har man jämfört de olika alternativen och gjort kostnadsberäkningar på dessa. Med en grov kalkylmodell framgår det att den ökade driftnettokostnaden uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per år. Noggrannare kalkyler ska upprättas och säkrare siffror ska presenteras i samband med budgetdialogen i april.