Nazister tar på sig sabotaget mot pridetrappan

Det var under natten mot måndagen som den regnbågsfärgade trappen förstördes genom att någon eller några kastat vit färg över den.

Under måndagsförmiddagen träffade Dala-Demokraten två representanter från We Are Dalarna på plats som klistrade upp hjärtformade post-itlappar i ett försök att sanera.

På tisdagen publicerade nazistiska Nordiska motståndsrörelsen att det var nationalsocialistiska aktivister som "målade över dekadent homotrappa i Falun".

Falu kommun berättar på sin sajt att det i dag finns pengar för att måla om trappen men att man först ska stämma av med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen när den planerade byggnationen i området kommer att starta.

