Nazisterna vill marschera i Falun 1:a maj

Enligt Nordfront har Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen som mål att hålla en demonstration i Falun i maj.

NMR ansökte i fjol om att demonstrera på Sveatorget i Borlänge under första maj, och var först med att lämna in sin ansökan till polisen. Men nazisternas demonstration kom istället att hållas i Liljeqvistska parken under massiv polisbevakning.

I ansökan till årets första maj beskriver bland annat organisationen hur demonstrationståget ska inledas vid regementsområdet i Falun och avslutas vid Stora torget vid kommunhuset. Där kommer tal att hållas av Motståndsrörelsen representanter.

