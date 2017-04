Påskliljor pryder Falun istället för fjädrar av etiska skäl

Under april kan falubor och besökare beskåda lådor och krukor med de gula blommorna på flera broar och gator. Kommunen har inte köpt in fjädrar på flera år utan istället använt upp det lager som funnits under lång tid.

– Vi också satt upp björkris och färgat papper på andra ställen. Det finns dock några mängder mindre fjädrar kvar som används tills de tar slut, berättar Sara Jaderyd.

Kristinebron är en av de platser som dekorerats. På vardera sida hänger ett halvt dussin blomlådor.

– Det här måste ju vara bättre än fjädrar. Jag tycker det är fint, säger den pensionerade språkläraren Inger Wahlén Rapp när hon vandrar över bron.

Enligt kommunen har fjädrarna inte varit något problem när det kommit till nedskräpning. Däremot finns det etiska skäl bakom skiftet till blommorna.

– Det är svårt att säkerställa vilka djur fjädrarna kommer ifrån och om de djuren isåfall plågats och levt under svåra förhållanden, säger Sara Jaderyd.

Inger Wahlén Rapp säger sig känna igen den bilden.

– Jag har läst nånstans att vissa djur far illa. Att de plockas levande, vilket är hemskt. Har man blommor istället så är det ju ingen som lider, säger hon.

Förhoppningen från kommunens sida är nu att psåkliljorna och björkrisen ska sprida glädje månaden ut. Därefter byts de ut och ersätts med årets vårblommor.

– Det är klart att det här är lite dyrare, men vi tycker det är värt det, säger Sara Jaderyd.

Andra platser som dekorerats med påskliljor och björkris är Stortorget, Slaggatan och Nybron.

Läs mer opm blommor:

Tålig tantblomma har blivit trendig

Vårkänslor när köket förvandlas till ett pelargonrum, med bebisar

Årets eldsjäl – en ung florist med driv