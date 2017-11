Sol och assistans prisas som Årets Nybyggare i Dalarna

Penikandjomon Kone kommer från Elfenbenskusten. När hans fattiga familj bestämde sig för att han skulle få börja studera så reste han till Sverige. Via Chalmers och Uppsala kom han till Avesta. I dag omsätter hans företag fem miljoner. – Som nyanländ måste du fokusera på att lära dig språket, därefter kan du förverkliga din dröm, säger Kone.

Årets Nybyggare är ett pris som delas ut varje år till framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Det instiftades 1999. En nybyggare i sammanhanget är en person med utländsk bakgrund som valt att starta och skapa tillväxt i ett företag, inte sällan med begränsade resurser.

– Syftet är att lyfta fram goda exempel och förebilder, och bryta den stereotypa bilden av invandrarföretag, säger Dalarnas landshövding Ylva Thörn.

Under högtidliga former och med representanter från Avesta och Gagnefs kommuner, SEB och Almi Företagspartner, delade Ylva Thörn ut priset Årets Nybyggare 2017 under tisdagsförmiddagen. Priset består av två kategorier; Årets Nystart och Årets Pionjär.

Årets Nystart tilldelas Penikandjomon Kone som säljer och installerar solenergipaneler och utför VVS-arbeten i sitt företag P. Solenergi & VVS AB. Företaget har idag sex heltidsanställda och omsätter över fem miljoner kronor i sin verksamhet i Avesta, men planerna sträcker sig långt utanför Avesta och Dalarna. I Kones hemland Elfenbenskusten är verksamheten i full gång och snart öppnar han en butik som ska sälja VVS-produkter i staden Abidjan där han också har undervisat på VVS-skolan.

– Det här priset betyder jättemycket för mig. Jag är en kille som kommer från ingenstans, ingen annan i min familj har gått i skolan och mina föräldrar är inte i livet idag, men jag tror att de är glada någonstans, säger Penikandjomon Kone.

Kones tips, till den som nyss kommit till Sverige och vill börja studera eller jobba är att till att börja med satsa allt på att lära sig språket.

– Du måste kunna kommunicera för att därefter och i bästa fall förverkliga din dröm.

Årets Pionjärpris går till Nagla Negm El Din Hussein. Hon kommer Kairo i Egypten men bor idag i Gagnef. År 2006 grundade hon sitt företag Shamsem Assistans AB. Nagla vill skapa möjligheter för brukarna att själva kunna medverka till sin personliga assistans, och utgå ifrån brukarens behov och önskemål. Under 2016 omsatte företaget 18,5 miljoner kronor och har idag 41 anställda.

– Det är inte lätt att starta och driva företag, men jag har fått mycket hjälp, från Almi, från näringslivskontoret i Gagnef och förstås från mina anställda, utan dem hade jag inte stått här idag, säger Nagla Negm El Din Hussein.

Almis nya VD, Anna Rosengren är imponerad av årets pristagare.

– Båda företagarna har lyckats på grund av sin ambition, sitt driv och sitt entreprenörskap, och de visar att det är möjligt att utvecklas och lyckas i det svenska näringslivet.

Fakta om priserna

Årets Nybyggare delas ut i två kategorier: Årets Nystart och Årets Pionjär. Båda priserna är på 10 000 kronor.

Utmärkelsen lämnas till en person med utländsk bakgrund, som med begränsade resurser startat och utvecklat sitt företag i regionen i syfte att lyfta fram goda exempel och förebilder.

Årets Nystart ska på relativt kort tid i Sverige ha lyckats i sitt företagande.

Årets Pionjär ska ha lyckats skapa ett tillväxtföretag med flera anställda.

Pristagarna i Gävleborg går vidare som kandidat till priset Årets Nybyggare 2017 i Sverige, instiftat av Kung Carl XVI Gustaf.

Det är stiftelsen IFS, som i samarbete med Almi Företagspartner Gävle Dala och SEB som delar ut priserna.

Prisceremonin hålls på Residenset i Falun med Ylva Thörn, Landshövding i Dalarna, som värd.