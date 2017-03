Spårspring försenar tågen med en timme i veckan – Falu- och borlängebor bland de värsta i Sverige

Obehöriga på spåret är ett stort problem för Trafikverket och järnvägsoperatörer – för att inte tala om tågresenärerna. De riskerar att missa viktiga möten, tåganslutningar eller vidare resa med något flyg från Arlanda.

Åtgärderna från Trafikverkets sida, om det finns eller misstänks finnas obehöriga i spåret.

Antingen tillåts tågen inte ens att åka ut från stationen eller också åker tågen i siktfart, 30 kilometer i timmen. Det ger lokföraren möjlighet att hinna stanna om någon är i spåret som inte ska vara där.

För en tid sedan blev ett persontåg mot Stockholm kraftigt försenat på sträckan mellan Borlänge och Säter. Spårspringet innebar att resan tog mer än en halvtimme längre tid än de normala 15 minuter det brukar ta.

Enligt en sammanställning som Trafikverket gjort kostar det totalt 1,3 miljoner kronor att obehöriga finns i spåren. Anledningen att de finns där är framförallt att människor genar över spåren. Något som är såväl farligt som olagligt.

Genande människor kostar samhället uppskattningsvis 36,4 miljoner på de 25 orter där det förekommer som mest. Totalt sett är kostnaderna mer än dubbelt så höga: 80 miljoner kronor.

– Det är alla grupper, ålder, yrken och annat, som håller på med det här, säger Tommy Jonsson, och tillägger att Trafikverket inte hittar något mönster vilka som är värst.

Inte heller finner han någon förklaring att Falun och Borlänge tillhör sverigetoppen i en mindre angenäm lista. De placerar sig på 16 respektive 21 plats bland 25 svenska städer och mindre orter.

Trafikverket arbetar med att minimera genvägarna över spåren. I Borlänge har exempelvis spårområdet spärrats av med rejäla staket och annan avgränsande utrustning.

– Dessutom har vi kameraövervakning, säger Tommy Jonsson.

Hur mycket drabbas godstrafiken?

– Det är klart att också den berörs, men det får inte lika stor konsekvenser för samhället som om persontåg blir försenade. Godstågen har dessutom lite andra tidsmässiga buffertar.

Genande människor och annan obehörig vistelse på landets järnvägsspår innebär inte bara många miljoner i kostnader och omkomna människor, 81 under 2016.

– Det handlar också om lokförarnas arbetsmiljö. Det är verkligen inga trevliga situationer för dem.Vid olyckor byts rutinmässigt personalen ut, vilket även det leder till förseningar.

Fakta: Obehöriga på järnvägsspår

•Kostar samhället 80 miljoner•Förseningar motsvarande 100 dagar under 2016 (hela landet)•Ökat drastiskt senaste åren, alla andra orsaker minskar•2452 förseningstimmar under 2016 •Förseningstimmar fördubblats sedan 2013•Omkomna minskar men spårspring ökar (2015: 102 personer omkom, 2016: 81 personer omkom)•Genomsnitt knappt sju timmars försening per dag i hela landet•Lokförare drabbas och slutar•Trafikverket satsar ca 1 miljard!•Det går inte att stängsla in hela järnvägen och även om vi gör det är det svårt med fysiska åtgärder att stoppa någon som bestämmer sig för att gena •Brottsligt, böter på 3 000 kronor

Spårspring i Dalarna:

Samhällsekonomiska kostnader för spårspring räknat i miljoner kronor per år.

1) Malmö godsbangård 0,2 (godståg) - 5,1 (persontåg) - 5,3

2) Lund C 0,1 - 3,5 - 3,6

3) Årstaberg 0,0 - 3,0 - 3,0

16) Falun 0,0 - 0,7 - 0,7

21) Borlänge C 0,0 - 0,6 - 0,6

Merförseningsminuter:

1) Malmö godsbangård 10 024

2) Lund C 6 870

3) Årstaberg 4 874

16) Falun 1 697

21) Borlänge C 1 543