Svenska skidspelen och kollektivtrafiken sväljer stora ekonomiska kakor

Falu kommuns preliminära räkenskaper visar ett positivt resultat för 2016 då man redovisar ett plus på 116 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef säger till falun.se att nämnderna sammanlagt visar ett plus i redovisningen och överskottet kan bero på att man under 2016 inte haft några större oväntade utgifter.

Falu kommun visar ett preliminärt bokslut på 51 miljoner kronor bättre än budget. Man förklarar resultatet med att skatteintäkterna och att utjämningen blev bättre än tidigare budgeterat. En del som hjälpte det positiva resultatet är flyktingmottagandet som inbringade 12 miljoner kronor. Det statliga bidraget fördelades mellan de nämnder som haft kostnader för verksamheter inom flyktingmottagande.

"Den största negativa avvikelsen är inom kollektivtrafiken"

Den verksamhet som visade mest på minussidan var kultur- och fritidsnämnden där den preliminära siffran visar minus 6 miljoner kronor. Underskottet beskrivs bero på ökade arenakostnader för Svenska skidspelen och högre hyreskostnader för Lugnetanläggningen. Efter VM ändrades ägarstrukturen för Svenska skidspelen där kommunen i dag endast äger 10 procent och därför råder ingen offentlighetsprincip i bolaget.

En verksamhet som svalt mer än budgeterat är kollektivtrafiken.

– Ser vi till kommunstyrelsens verksamheter återfinns den största negativa avvikelsen som kostnadsökningar inom kollektivtrafiken, minus 19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats, säger Kjell Nyström.

Så gick det för nämnderna

► Socialnämnden: -4 miljoner kronor. Ökade volymer och högre kostnader för institutionsplaceringar och köpta öppenvårdsinsatser för barn- och unga samt missbrukare.

► Omvårdnadsnämnden: +1 miljon. Ökade intäkter bland annat kopplat till reviderad maxtaxa.

► Barn- och utbildningsnämnden: +15 miljoner. Lägre kostnader i för- och grundskola genom bland annat bättre kapacitetsutnyttjande samt ökade intäkter från avgifter inom förskola och fritidshem.

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: +10 miljoner. Den milda och snöfattiga vintern med lägre kostnader för snöröjning, lägre personalkostnader samt ökade intäkter från parkeringsbolaget är de största anledningarna.

► Kultur- och fritidsnämnden: -6 miljoner. Beror till största delen på högre hyreskostnader än budgeterat för Lugnetanläggningen samt kostnader för iordningställande av tävlingsklar arena för Svenska Skidspelen.

Så gick det för kommunstyrelsens verksamheter

► Kollektivtrafiken: -19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats.

► Serviceförvaltningen fastighet: +13 miljoner. I huvudsak kopplat till fastighetsservice med färre vakanta lokaler samt lägre energiförbrukning och snöröjningskostnader.

► Ledningsförvaltningen: +2 miljoner. Lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster.

► Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK): + 3 miljoner. Verksamhetsanpassningar inför 2017 har gett positiva effekter under 2016.

KÄLLA: Falu kommun

