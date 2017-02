Volontärsamarbete sägs upp – män svårrekryterade

Det är föreningen Mentor Sverige som under tre år samarbetat med Falu kommun med ett program som handlat om att rekrytera män och kvinnor som volontärer. Volontärskapet har sen riktat sen in sig på ett mentorskap med en ungdom per person och år.

Under den treårsperiod som mentorskapet funnit har cirka 90 par kunnat parats ihop. Nu väljer Falu kommun att avsluta samarbetet med föreningen.

– De mentorer som redan är inne i programmet påverkas inte av detta, utan vi tar ansvar för de som är igång till att deras mentorår avslutats, säger projektledaren Lasse Westin till falun.se.

Under de senaste tre åren har samarbetet resulterat i att ungdomar fått arbeten, praktikplatser och viktiga kontakter med vuxna. Men nu släcker man ner verksamheten.

– Den senaste tiden har det varit svårt att rekrytera män till verksamheten då Mentor har valt att hålla fast vid att män matchas med killar och kvinnor med tjejer. Det är tråkigt att behöva fatta detta beslut, men det känns samtidigt som en naturlig utveckling, säger Lasse Westin.