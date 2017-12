Flera bostadsinbrott under julhelgen: "Har säkrat en del spår"

Mellan den 23:e och 27:e december har flera bostadsinbrott skett i länet.

Ett av dem ska ha skett i Hosjöstrand i Falun någon gång mellan klockan 15.00 den 23:e och klockan 13.00 på julafton. Där ska tjuven, eller tjuvarna, ha tagit sig in via ett fönster i bostaden som tillfälligt stod tom då den boende flyttat in på ett servicehem.

– Patrull har varit på plats och säkrat en del spår. Det är okänt i detalj vad som är stulet, berättar Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen.

Även en boende på Violvägen i Gustafs, Säters kommun, fick ovälkommet besök. Detta ska ha skett någon gång mellan klockan 14.00 den 23:e och klockan 12.00 den 25:e.

– De boende har varit bortresta och upptäcker när de kommer hem att någon plockat bort ett fönster och tagit sig in. Vad man vet hittills är att en tv-box och en del alkohol stulits.

Ytterligare ett inbrott skedde i Säter någon gång mellan klockan 15.00 den 23:e och klockan 17.50 den 25:e december.

– Ingen har varit hemma där heller. Någon har brutit upp ett källarfönster och tagit sig in. Där ska, vad man vet hittills, smycken ha stulits.

Strax innan klockan 08.00 på onsdagsmorgonen upptäcktes dessutom att det skett ett inbrott i en villa under uppbyggnad på Damgatan i Mats Knutsgårdarna, Borlänge.

– Det är okänt i detalj vad som är stulet, men man har varit inne i en container och stulit verktyg. Det upptäcktes nu så det kan ha hänt under helgen, konstaterar Stefan Dangardt.

Enligt polisen är det ännu för tidigt att säga om det finns något samband mellan inbrotten.

- Vi känner inte till några gemensamma spår eller så men självklart är det sådant vi tittar efter. Att bryta sig in i en bostad är inte något förstahandsbrott så det indikerar att det handlar om någon erfaren kriminell.

