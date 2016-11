Förhandlingschefen bemöter kritiken från skötarna i landstinget

– Landstig (regioner och kommuner) har sedan haft att tillämpa avtalet och i det givetvis inte lagt några egna värderingar om att den ena yrkesgruppen är mindre värd än den andra, säger han i ett pressmeddelande från Landstinget Dalarna.

Kommunal har på förbundsnivå motiverat medlemsprioriteringen med att det är en jämställdhetssatsning på en extremt kvinnodominerad grupp, det vill säga gruppen undersköterskor, betonar han.

– Avtalet är tydligt med att satsningen gäller dem som har yrkestiteln undersköterska enligt ett partsgemensamt yrkesklassificeringssystem. Skötarna har en egen självständig yrkesklassificeringskod i det systemet, skild från yrkesbegreppet undersköterska.

Det finns inget tillägg om att satsningen även ska gälla ”andra med likvärdiga arbetsuppgifter”, säger han.

– Dock har det i efterhand tillkommit ett tillägg om att inkludera dem som av någon anledning tilldelats en annan titel lokalt, till exempel vårdare, och som har samma arbetsuppgifter som en undersköterska och dessutom har undersköterskeutbildning.

– Det är också så som LandstingetDalarna i allt väsentligt tillämpat avtalet lokalt. Om detta hade uppfattas som avtalsstridigt av Kommunal lokalt så hade man givetvis påkallat en central tvisteförhandling i frågan, men så har inte skett.

Man har också från SKL:s sida varit tydliga med att undersköterskesatsningen inte omfattar skötarna, säger han i pressmeddelandet.

– I webbversionen av Kommunalarbetaren 2016-05-10 citeras SKL:s chefsförhandlare: ”Skötarna omfattas inte av undersköterskesatsningen” och han motsägs inte på den punkten i artikeln.

– Till det här sammanhanget hör också att lokalt i Landstinget Dalarna har arbetsgivaren vid två tillfällen - september 2015 och maj 2016 -genom ensidiga åtgärder, vid sidan av löneavtalet, avsatt extra lönemedel motsvarande två gånger den särskilda undersköterskesatsningen, som bland annat tillfallit yrkesgruppen skötare.

Vill Kommunal lokalt göra en satsning på just skötarna iLandstinget Dalarna under 2017 inom det givna avtalsutrymmet så kommer arbetsgivaren att tillmötesgå en sådan profilering i den förhandlingen, säger h an.