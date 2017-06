Fortsatt direktflyg från Borlänge till Rhodos och Mallorca

Sommarresorna 2018 släpps på Ving och bland dem finns det med direktflyg från Dala Airport till Mallorca och Rhodos.

Sommaren är den period då allra flest väljer att resa på semester, inte minst barnfamiljerna. Eftersom boendet blir allt viktigare, ofta viktigare än själva resmålet, gäller det att vara ute i god tid för att få de bästa rummen och de mest efterfrågade hotellen. Det är också Vings egna förädlade hotell som släpps upp till försäljning allra först, tillsammans med ett antal andra omtyckta hotell.

– Allt fler av våra resenärer väljer något av våra hotellkoncept som är unika för Ving och som särskiljer oss från våra konkurrenter. Det är också de hotellen som bokas allra tidigast eftersom man vill försäkra sig om att få precis den semester man önskar. Att kunna flyga från sin lokalflygplats är uppskattat och vi är glada att kunna erbjuda flyg från Dala Airport, säger Magdalena Öhrn, informationschef Ving.

Vings program från Borlänge sommaren 2018:Mallorca: avresor lördagar under perioden 19/5 – 26/5 samt under september- oktober (datum ännu ej fastställda).Rhodos: avresor söndagar under perioden 29/4 – 3/6 samt 12/8 – 7/10.