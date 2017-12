Beslut efter lång stöddebatt: Grönt ljus för SD och rött för V

Kommunstyrelsen hade föreslagit fullmäktige att godkänna inkomna partiredovisningar för hur stödet använts under 2016 och – genom votering och med sex röster mot tre – att för första kvartalet 2018 betala ut stöd till S, C, L, M, KD, KOSA, MP och SD.

I fullmäktige, liksom i kommunstyrelsen, argumenterade Fredrik Jarl (C) och Stefan J Eriksson (M) för att stöd inte ska utgå till SD.

– Gagnefs kommun har haft som princip att betala ut stöd till lokalavdelningar av partier som är representerade i fullmäktige. Men i SD:s fall finns ingen lokalavdelning, utan det här ett länsförbund som ansökt om stödet. Är det majoritetens åsikt att utbetalning av stöd till ett länsförbund utvecklar den kommunala demokratin, undrade Fredrik Jarl och betonade att hans invändning inte handlade om SD som parti, utan om en princip.

– Att skicka stöd till ett länsförbund ökar inte möjligheterna för oss, kommuninvånarna eller media att se hur de används för kommunal demokratiutveckling, menade Stefan J Eriksson.

Sofia Jarl (C) sa att regelverket tillkommit för att inte en central organisation ska kunna "mjölka" kommunala skattebetalare på pengar och uppmanade majoriteten att "titta på vilka krav vi ställer för att vanliga skattebetalare ska få del av kommunens pengar".

– Varför ska vi särbehandla SD, undrade hon.

Bengt Westman (SD) påpekade att partiet hinner att redan i år bilda en lokalavdelning och att kommunledningen gjort en utredning som visar att kommunen inte kan neka SD stöd.

– Och hur mycket av partistödet skickar C och andra partier vidare till centralorganisationer, tillade han.

– Det framgår av redovisningen som vår lokalavdelning lämnat, svarade Fredrik Jarl.

Alf Johansson (S) sa att ett avslag sannolikt kommer att överklagas av SD och "då är det sannolikt att SD får rätt". Fredrik Jarl replikerade – och fick stöd av Stefan J Eriksson – att han är beredd att överklaga ett ja till SD-stöd för att få hela saken prövad.

Svante Hanses (KOSA) betonade stödets allmänna betydelse för den kommunala demokratin och menade att SD har tre fullmäktigemandat och att kommunen bör vara generös.

Med 17 röster mot 13 beslutade fullmäktige att ge SD partistöd.

Christer Iversen (L) föreslog att V skulle få ytterligare tid på sig att redovisa hur stödet använts och därefter få stöd. Det förslaget avslogs genom votering och med röstsiffrorna 27-2.

Läs det här först/Reglerna

Gagnefs regler för partistöd, fastställda i maj 2016, grundar sig på kommunallagsregler som trädde i kraft 2014.

Partistöd betalas, enligt regelverket, ut årligen och i förskott efter beslut i fullmäktige och efter en redovisning av stöd som ska avse helår och lämnas till kommunstyrelsen sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

För 2016 har samtliga partier utom Vänsterpartiet lämnat en redovisning.

I kronor räknat utgörs stödet av ett grundstöd om 15 000 per parti och år, ett mandatstöd om 11 500 per år och plats i fullmäktige samt ett utbildningsbidrag om 1 000 per plats och mandatperiod.