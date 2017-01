C-kritik: "KOSA far omkring som ett populistiskt missnöjesparti"

– Halvvägs in i mandatperioden borde KOSA ha lärt sig att som del i en politisk majoritet fungerar det inte att fara omkring som ett populistiskt missnöjesparti.

Den salvan avlossar oppositionsrådet Fredrik Jarl (C), samtidigt som han klargör att C inte har för avsikt att medverka till att stänga äldreboendet i Björbo.