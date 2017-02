Floisvicku med "fackelåkning" och iskonst

Aktivitetsveckan invigs på söndag klockan 11 vid gästbryggan i Flosjöviken med tal av Dala-Floda Intresseförenings ordförande Bo Frans.

Bland aktiviteterna i samband med invigningen märks sång av Alla kan sjunga-kören under ledning av Maj-Karin Arnberg. Under premiärdagen genomförs också Bakkerännet på skridsko för de minsta.

På måndag genomförs "fackelåkning" på en isbana kantad av marschaller.

– Det är en stämningsfull frilufts-, friskvårds- och trivselaktivitet som ger deltagarna möjlighet att träffas och umgås under lite annorlunda förhållanden, berättar intresseföreningens sekreterare Ola Wennhager.

Facklor säljs på plats och under de flesta av arrangemangen är det någon form av servering.

Bland aktiviteterna under veckan märks isaktiviteter för nyanlända, ett isigloobygge under ledning av Lotta-Maja Öhman, målning vid staffli under sakkunnig ledning, konstutställning, konst i is och snö samt det avslutande Pikarloppet, en byalagsstafett för "trehennalag".

Arbetet med isbanorna, som står öppna för fri skridsko- och sparkåkning är i full gång. Snöfallet ställde till det för arrangörerna, men banpreparering pågår och arrangörerna