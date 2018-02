Förskolesituationen tas upp i interpellation: "Aktuellt med föräldrakooperativ eller personalkooperativ?"

När Scadume stänger förskolan i Stuggu till sommaren försvinner 20 omsorgsplatser – och ett privat alternativ.

Kommunens barn- och utbildningschef Håkan Elfving har berättat att förvaltningen räknar med att det på årsbasis behövs ungefär 540 förskoleplatser under 2018. Han räknar – med stöd av prognoser – med att behovet av platser kommer att öka under det här året och nå en topp under våren och vintern 2019.

LÄS även:

Privat förskola avvecklas – Kommunen arbetar för "alternativa lösningar"

Åtta av barnen vid Scadume går över till förskoleplatser, men övriga tolv behöver platser på annat håll.

Förvaltningen utreder just nu olika möjligheter, varav fortsatt verksamhet – kanske i kommunal regi – i Stuggu är en.

– Vi ser också över förutsättningarna att klara behovet i Gagnef i befintlig kommunal verksamhet eller i andra lokaler eller på annat sätt, har barn- och utbildningschefen berättat.

Stefan Eriksson, M:s gruppledare och kommunalrådskandidat inför det kommande valet, tar i en interpellation upp Scadume:s besked och efterfrågar alternativ till den kommunala omsorgen:

– Vi moderater tycker att det är bra med valfrihet för föräldrarna när det gäller barnomsorgen. Scadume startade förskolan i Gagnef i januari 2014 och välkomnades då av den borgerliga alliansen, som hade majoritet i Gagnefs kommunfullmäktige, heter det i hans interpellation.

Han slår fast att M "på alla sätt kommer att försöka att driva på politiskt så att det även i fortsättningen kan finnas alternativ till den kommunala barnomsorgen".

Hans partikamrat Jan Wiklund uttrycker en förhoppning om att någon annan ska vara beredd satsa på privat barnomsorg.

I interpellationen till Svante Hanses inför kommande sammanträde med kommunfullmäktige ställer Stefan Eriksson tre frågor:

Kommer barnen från Scadume att ha förtur i barnomsorgskön med tanke på att de idag har en barnomsorgsplats?

Hur tänker majoriteten hantera den långa kö som nu uppstår i Gagnef Kyrkby?

Kan majoriteten tänka sig alternativa lösningar som föräldrakooperativ eller personalkooperativ?