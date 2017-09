Fotoklubben redo att fånga hösten med kameran

BILDSPEL: Unika bilder från Gagnefs fotoklubb

Idag räknar Gagnefs Fotoklubb in ungefär 50 medlemmar. Två av dem, Peter Reichel och Ragnar Nyberg, var i somras på en tre dagar lång fotokurs under ledning av Håkan Olsén i Mattlaberg i Malung, Under fotoklubbens första höstträff berättade Peter och Ragnar om dagarna i Malung, och visade många spännande bilder med annorlunda inslag; bland annat medverkade fem präster som "fotomodeller" och en annan modell åkte hela vägen från Ängelholm till Malung på sin veteran-MC från 1954.

Likaså fanns två kända kroppsmålare på plats i Mattlaberg med sina "levande" konstverk. En av dessa var Vilija Vitkute, en ung konstnär uppväxt i Litauen och numera bosatt i Borlänge. Hennes konst rör sig inom olika stilar och genrer såsom konstnärligt fotografi, musikvideo, performance, dans och mode i kombination med kroppskonst/body art som är hennes främsta signum. Hon fick Landstingets kulturpris 2015.

Världsmästaren i kroppsmålning 2012, Johannes Stötter från Sydtyrolen i Italien, medverkade även han vid kursen.

Efter föredraget om fotokursen i Malung delade man med sig av minnena från en vecka på Gotland i slutet av maj, där 25 av klubbens medlemmar deltog.

Paret Anna och Ingvar Åslund arrangerade resan och guidade fotogänget runt ön. De har båthus vid Själsö, där de också bjöd på den gotländska klassikern saffranspannkaka.

Den väl arrangerade resan gav många tillfällen till fina motiv och trevlig samvaro fotografer emellan. Sällskapet bodde vid Gustavsvik med gångavstånd till Visby. Några andra besöksmål var Holmhällar, Näsholmen, Lergrav, Furillen, Bläsö, Blå lagunen och Fårö.

Ett potpurri av resenärernas bilder redovisades under mötet. Och resultatet av närvarobilden digitala bilder på temat semester blev 1) Ragnar Nyberg, 2) Lars Jonsson och 3) Anders Pedersen. Resultatet för så kallade påsiktsbilder, foto på papper, blev 1) Annkie Hasselkrantz, 2) Anders Pärsings och 3) Kent Strömvall.

Mer om Gagnefs Fotoklubb:

