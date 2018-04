Inför vårfloden: 10 000 sandsäckar ska skydda samhällsviktig infrastruktur

Snösmältningen har inletts, men fortfarande finns det stora snömängder kvar längs Västerdalälvens dalgång, intill älvens tillflöden och inte minst i fjällen.

– Förutsättningarna för att vi i år ska få extremhöga flöden är stora, bedömer Johan Perjons.

Som tidningen tidigare har berättar förbereder sig myndigheter och privatpersoner i hela Dalarna för en allvarlig vårflod.

– Med hänsyn till de möjliga konsekvenserna – om vi får en snabb snösmältning i både låglandet och i fjällen, i värsta fall i kombination med regn – har vi inte råd att låta bli att förbereda oss, säger Johan Perjons.

Av Myndigheten för samhällsskydd och bere3dskap, MSB, har Gagnefs kommun fått sandsäckar och låna en sandfyllningsmaskin, den enda i sitt slag i Sverige.

Vid den gamla timmerterminalen, på andra sidan järnvägen vid Björbo järnvägsstation, pågår just nu arbetet med att fylla 10 000 säckar med sand.

– Det är tidskrävande att fylla sandsäckar med 20 kg sand och när eller om vårfloden kommer finns ingen tid för det jobbet. Därför gör vi det under den här veckan, förklarar Johan Perjons.

Arbetet bedrivs i tvåskift och som mest har den inhyrde arbetsledaren Håkan Forslind haft ett6 30-tal personer i arbete samtidigt.

Det medlemmar i den frivilliga resursgruppen, kommunal personal, deltidsbrandmän och frivilliga. En lokal snickare har byggt redskap för säckfyllning och flera lastfordon finns på plats.

Säckarna ska, enligt planerna, delas upp och finnas i beredskap i Björbo och Dala-Floda. Flera invallningar gjorda i samband med de stora vår- och höstfloderna i mitten av 1980-talet kan komma att behöva förstärkas.

I år räknar Johan Perjons med att det också ska finnas ungefär 1350 säckar med sand för privata behov, alltså för utlåning till fastighetsägare som riskerar att vi in älvvatten i exempelvis garagenedfarter och källarvåningar.

– Vi jobbar just nu med en planering för hur vi ska kunna stödja privatpersoner – inte minst med information, bland annat om hur man bygger en skyddsvall, men här gäller i första hand att de själva ska se till och förebygga skador på sin egendom, berättar beredskapssamordnaren.

Under fredagen är det meningen att säckfyllningen i Björbo ska avslutas och säckfyllningsmaskinen fraktas tillbaka till MSB i Karlstad – om inte Länsstyrelsen Dalarna, som står för länssamordningen av de förebyggande insatserna, anser att den behövs på någon annan plats i Dalarna.

FAKTA/Katastrofflöden

1986 års vårflod var i Björbo den värsta sedan katastrofen under 100-årsflödet år 1916.

Vattennivån i Björbo steg över nivåerna från tidigare rekordår som 1959, 1966 och 1977. Industrier drabbades av kostsamma driftstopp, bandvagnar fick användas för att frakta förnödenheter till "strandsatta" och många kämpade med vatten i sina källarvåningar.

Hemvärnet kallades in för att under ledning av hemvärnschef Sven-Olle Axelsson fylla sandsäckar – ungefär 1 750 stycken – och bygga och förstärka en skyddsvall vid Fänforsen, en vall som skulle och ska förhindra att älven bryter in över bebyggelsen i Nybyn.

Den gången "vände" vårfloden ungefär 20 centimeter från den nivå då den skulle ha brutit genom skyddsvallen vid Fänforsen.

Men skadorna blev stora; delar av tomter sveptes med av älven och i Storänget stärktes stranden med 2 000 kubikmeter bergkross. Storänget kom också att skyddas med en särskild vall – efter en idé och ett test av Pelle Sandell.