Radio Gagnef, frekvenserna 105,9 och 107,7 MHz, sänder under fredagen enligt följande: klockan 16 Kommuninformation. 17-23 Det ska vara gamla låtar. Programledare Per & PO. Under lördagen sänder Radio Gagnef programmet Andlig sång och musik – med Anders Berg som programledare – mellan klockan 12 och 14. Därefter blir Kommuninformation. Telefonnumret till studion för hälsningar och låtönskningar är 0241-51577. Det går att lyssna på programmen även via hemsidan www.radiogagnef.nu.