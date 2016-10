Radio Gagnefs veckoslutsprogram

Radio Gagnef, frekvenserna 105,9 och 107,7 MHz, sänder under fredagen enligt följande: klockan 16 Kommuninformation. 17-21 Fredagsmix med Rune Björk och Marie Vestlund. Under lördagen sänder närradion klockan 15 programmet Kommuninformation. 16 Dansbandsdax med Rune Björk och Barbro Forstman. 19-23 En röst i natten. Programledare: Conny Axelsson, Tord Sundin och Lars-Erik. Hermansson. Telefonnumret till studion för hälsningar och låtönskningar är 0241-51577. Det går att lyssna på programmen även via hemsidan www.radiogagnef.nu.