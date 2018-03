Kören Salig Blandning står för programmets under söndagens musikgudstjänst i Mockfjärds kyrka. Men start klockan 18 bjuder kören på ett varierat program med bland annat musik av John Rutter samt gospels och inte minst "You raise me up". Dirigent är Torbjörn Cervin. En andakt hålls av kyrkoherde Margareta Carlenius.