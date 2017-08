Här kan du ge bort till sport

GeBortTillSport arrangerades för första gången 2015, då initativtagaren Ida Björnstad, reporter på TV4, ville att alla barn och unga skulle kunna idrotta på samma villkor. Nu är det dags igen. Söndag den 10 september arrangeras GeBortTillSport-dagen av Fritidsbanken och TV4.

På 57 orter i landet kommer man kunna lämna in sportutrustning i Fritidsbankens lokaler. I Dalarna är det på Vasagatan 1 i Vansbro och på Vasaplan 7 i Hedemora som man kan lämna in utrustning mellan klockan 10-16. All insamlad utrustning kommer sedan skänkas vidare till Fritidsbanken där allmänheten kan låna den gratis.

