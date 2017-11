Hardcore Superstars och Mustasch till Dalarna

Göteborgsbandet Hardcore Superstar har hållit ihop i över 20 år. De är aktuella med nya singeln "Have Mercey on Me" och har tio album i bagaget – och visar inga tecken på att dra ned tempot.

Just nu är bandet ute på en Europaturné men återvänder till Sverige för att följa upp Tour De Saster i början av 2018 som de gör tillsammans med Mustasch.

Men sedan bär det av på separata vägar. Mustasch spelar på Rättvik Bowling & Krog den 30 mars och Falun Bowling & Krog den 31 mar.

Hardcore Superstars dyker upp på Liljan den 6 april och på Lilla Helfvetet i Mora den 14 april.