Bilägare utsattes för fräck stöld – misstänkt togs på bar gärning i sommarstugeområde

Vid klockan 05.14 på måndagsmorgonen fick polisen in ett samtal från en Hedemorabo.

Personen hade lämnat sin bil på tomgång på Jägaregatan under tiden som denne sprang in en snabb vända i sin bostad. Då hade en okänd man hoppat ur en bil, in i Hedemorabons bil och kört iväg.

En liknande stöld skedde på tisdagsförmiddagen i Marnäs utanför Enviken i Falu kommun. Senare på eftermiddagen greps en man i 50-årsåldern misstänkt för den stölden.

Vid 12.30-tiden på eftermiddagen anträffades Hedemorabons bil vid Gläfse i Söderbärke, Smedjebackens kommun.

En person hade, enligt polisen, sett bilen samt en man som lämnade den och begav sig in i skogen vid ett sommarstugeområde.

En polispatrull kallades till platsen och anträffade mannen som är i 30-årsåldern. Denne greps misstänkt för bilstöld, inbrott och narkotikabrott.

