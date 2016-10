Centerledaren besökte anrikt metallföretag i Garpenberg

Partiledaren har länge haft en inbjudan till Boliden, men gårdagens besök i Garpenberg var hennes första.

– Det är viktigt för Centerpartiet att se där jobben skapas, där man som företag satsar på hållbar utveckling. Boliden skapar jobb här, man skapar utveckling och knyter samman miljö och tillväxt, och det tycker jag är intressant, säger hon.

Under dagen fick Annie Lööf (C) och Peter Helander (C), riksdagsledamot från Mora, en inblick i olika delar av verksamheten, även den som bedrivs under jord.

– Jag har varit ner på cirka 12 000 meters djup och följt processen från malm till färdiga mineraler och metaller. Det är en väldigt spännande process och jag har fått vara med om hela värdekedjan, säger Annie Lööf (C).

Boliden Garpenberg är en av världens modernaste gruvor, samtidigt som det är det äldsta gruvområdet i Sverige som fortfarande är i drift. Ur malmen som bryts i Garpenbergsgruvan i dag utvinns metallerna zink, koppar, bly, silver och guld, och företaget jobbar ständigt med att minska verksamhetens miljöpåverkan.

– Vi har investerat i ny miljöteknik, framför allt vattenrening. Genom att införa ny teknik för vattenrening kan vi minska vår miljöpåverkan, trots att produktionen ökar, säger Jenny Gotthardsson, anrikningschef.

Syftet med Annie Lööfs (C) besök var enligt områdeschef Hans Jönsson att ge en bild av Boliden och verksamheten i Garpenberg.

– Vi vill peka på saker som kan vara av politiskt intresse, och har tagit upp sådant som är viktigt för oss, till exempel stabila förhållanden vad gäller regler som påverkar vår verksamhet, säger han.

Centerledaren lyfte under besöket bland annat fram betydelsen av konkurrenskraftiga kostnader, bra elförsörjning och infrastruktur för att trygga Sveriges basindustri.

– Men det handlar också om att se till att vår gruvverksamhet faktiskt lyfts fram för vad den gör. Man tar ett stort miljöansvar och ett stort ansvar för sin omgivning och det krävs också att vi har effektiva tillståndsprocesser så att de kan driva sin verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger hon.