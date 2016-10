Filmteam flyttade in i Kerstins hus: "Ville åt mina 70-tals tapeter"

Kerstin Gasslanders hem har sedan i lördags genomgått en minst sagt ovanlig förvandling. Ett filmteam på runt femton personer har nämligen flyttat in och därmed transformerat det röda huset med vita knutar till en lägenhet som förmodligen, i filmen, kommer att ligga på en helt annan plats än i natursköna Garpenberg.

– När jag först fick höra att de ville spela in här så trodde jag att det var miljön runtomkring som de ville åt, men så var det visst inte, säger Kerstin.

För trots den idylliska omgivningen runt huset, som ligger alldeles intill Dormsjön, så var det husets insida som lockade teamet till platsen.

– Det finns mycket i det här huset som har det vi letade efter, säger regissören John Hellberg och syftar på detaljer i inredningen så som de 70-talsmönstrade tapeterna och det tidstypiska möblemanget.

John är tidigare känd för bland annat kortfilmen Mousse som vunnit flera priser, främst i andra länder än just Sverige. Den här gången har han dock gett sig in i ett större projekt då den pågående inspelningen på Kerstins gård ska resultera i en långfilm.

– Det här är ju bara början på projektet, men filmen handlar om en kille mitt i livet som träffar på en äldre man som helt förändrar hans liv. Det är ganska fritt vart vi är någonstans. Just de här scenerna utspelar sig i deras lägenhet, säger John som inte vill avslöja för mycket kring filmen i ett såhär tidigt skede.

Man spelar in i huset under sex dagar och för att skapa precis den miljö man varit ute efter så har man gjort om en hel del. Faktiskt så pass mycket att Kerstin knappt känner igen sig längre. Bland annat har hennes grovkök förvandlats till ett riktigt kök.

– Jag gjorde en miss och gjorde om i köket innan de kom hit. Men då hittade de grovköket, berättar Kerstin som har låtit huset behålla sin retrostil i resterande rum för att det ska passa filminspelningen.

I ett annat rum i huset hänger flera modellplan. De kom till genom P4 Dalarnas program Sök och Finn där John ställde frågan om det fanns någon modellbyggare i länet. Något som det visade sig göra.

Rummet med modellplan och grovköket är dock inte det enda man har ändrat på för att skapa den lägenhet som paret i filmen bor i.

– Allt som är i huset kommer inte från mig. Mycket är hämtat ur SVT:s arkiv. Sen har de letat runt i husen här intill, säger Kerstin.

Att filmteamet valde just Kerstins hem i Garpenberg som inspelningsplats beror inte på någon direkt slump. John har nämligen vistats i de här trakterna sedan flera år tillbaka.

– Min tjej är uppväxt i Hedemora och bodde här bredvid, säger John.

Han syftar på ett av grannhuset där Kerstins syster, som även är mamma till Johns flickvän, bor. Och när han, under en vistelse i bygden, klev in i Kerstins hus kände han direkt att han någon gång ville spela in en film just där.

– John har ju planerat det här under sex år ungefär och i våras fick jag reda på att det skulle bli av, säger Kerstin som i flera år känt till att det någon gång skulle kunna komma ett filmteam till platsen.

Och nu har det alltså hänt. Ett helt filmteam har bokstavligen talat flyttat in i hennes hus, eller i de husvagnar som står på gården, under några intensiva dagar. Kerstin själv tycker mest att det hela känns både roligt och spännande. Hon är ofta med under inspelningarna och passar upp på teammedlemmarna på olika sätt. John klargör dock att man givetvis kommer att återställa allt man ändrat på innan man lämnar platsen.

– Vi är ju överallt i hela huset, men det är under en begränsad tid. Vi håller på i sex dagar och vi kommer så klart att städa efter oss, säger John.

Inspelningsledaren Bernhard Rasmusson instämmer.

– Vi är kända för att lämna de platser vi besöker mer städade än när vi kom.

Och trots att det är husets insida som räknas gällande den kommande långfilmen, så nämner de båda hur mycket de uppskattar den natursköna omgivningen.

– Det är skönt att komma ifrån storstan. Det är en speciell känsla här, säger Bernhard och blickar ut mot sjön som ligger bakom dem.

Att det varit en upplevelse utöver det vanliga att ha teamet på plats slår Kerstin fast vid. Hon kallar det för "once in a lifetime", och då syftar hon inte bara på själva inspelningen i huset.

– De var och spelade in sjukhusscener på Mentalvårdsmuséet i Säter och då fick jag hoppa in som sköterska i en scen, berättar Kerstin som är utbildad sköterska och som nu även har gjort sin skådespelardebut.

När hon får se sin insats i filmen är i nuläget oklart. John menar att det är svårt att sia om något premiärdatum då man ännu är i ett tidigt skede av produktionen. Han hoppas dock på att det inte ska dröja alltför länge.

– Rimligtvis står vi här om ett år och har premiär, säger han.