Hedberg och Hedström berättar om sina böcker på världsbokdagen

Unescos världsbokdag är egentligen på söndag men i Hedemora väljer man att uppmärksamma den på måndag.

– Vi tror att vi kanske kan nå lite fler en vanlig vardag, säger bibliotekschef Tommy Larsson.

Det börjar redan på eftermiddagen med minibio för de minsta, "Prick och Fläck på pricken".

– Dessutom får barnen träffa några barnboksfigurer, kanske Pettson och Findus och Pippi.

För en vuxen publik kommer Christian Hedberg att berätta om sin bok "Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter", en bok som på ett lättsamt sätt berör ämnen som smärta, KBT och krishantering.

Läs mer: Landslaget i kälkhockey har träningsläger i Hedemora

Läs mer: Hedemorabo ger ut sin första bok

Hedberg är en känd Hedemoraprofil som efter en klättringsolycka 2006 blev förlamad från midjan och neråt. Men han har fortsatt att idrotta och deltog bland annat i Paralympics i Sotji med svenska kälkhockeylandslaget. Hans bok kom i höstas.

Ingrid Hedström har en lång karriär som journalist bakom sig, bland annat som DN:s Europakorrespondent. Åren i Bryssel är bakgrunden till hennes deckarserie om den fiktiva staden Villette i Belgien.

Läs mer: Ingrids nästa deckare utspelar sig i Dalarna

Men rötterna finns i Avesta och hennes första journalistjobb var på Borlänge Tidning. På senare år har hon fördjupad sig i en del av Sveriges mörka historia, sinnesslöanstalterna, och i synnerhet Haggården i Hedemora där nästan en femtedel av barnen avled årligen i slutet av 30-talet.

Det är bakgrunden till hennes roman "Gick obemärkt förbi" som nyligen gavs ut. På biblioteket berättar hon under rubriken "Död i samhällets vård – om dödsfall på 1930-talets Haggården".

Under världsbokdagen tas ingen entré men Tommy Larsson uppmanar den som vill höra något av föredragen att vara i god tid för att få plats. Till Christian Hedbergs föreläsning under sen eftermiddag finns det troligen ett 50-tal platser. Till Ingrid Hedströms föreläsning på kvällen möblerar man om biblioteket för att få in ett 100-tal åhörare.

Alla aktiviteter hålls på Hedemora stadsbibliotek.