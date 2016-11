Hedemorabor visar stort engagemang efter jordbävning

Det har snart gått två månader sedan jordbävningen, som uppmätte 5,7 på richterskalan, slog till i Bukoba-området i västra Tanzania. Drygt 6000 hus skadades eller raserades, och bland byggnaderna som drabbades svårt fanns Tweyambeskolan, som till stor del byggts med pengar och fysisk hjälp från Hedemora.

Läs mer: Tweyambeskolan hårt drabbad av jordbävning: "Många av husen som raserats är byggda med Hedemorapengar"

– Vi skickade cirka 50 000 kronor i början på oktober, och jag vet att de har kunnat köpa ny laborationsutrustning till kemi och biologi. Att återställa kemi-institutionen var ett av deras första önskemål, så att eleverna skulle kunna fortsätta studera inför de nationella proven, berättar Ingegerd Kåks, ordförande i föreningen Tidesos vänner.

Sedan dess har föreningen fortsatt att samla in pengar, och just nu är insamlingen uppe i 27 000 kronor.

– Nästa prioritering är toaletterna som har raserats, och en lärarbostad som nog måste rivas och byggas upp igen, säger Ingegerd Kåks.

Relationen mellan Hedemora och Bukoba-området sträcker sig nästan 30 år tillbaka i tiden, och Ingegerd Kåks har flera gånger besökt Tweyambeskolan tillsammans med elever från Martin Koch-gymnasiet. Hedemora-Garpenbergs församling har två vänförsamlingar i området, och efter jordbävningen har de skickat 66 000 kronor av både insamlade och egna medel.

– Vi samlade in 28 000 kronor som en direkt följd av jordbävningen, och la till 10 000 kronor av församlingens egna pengar. Och så hade vi samlat in ytterligare 28 000 kronor i reguljära insamlingar till båda församlingarna, säger Pontus Gunnarsson, kyrkoherde, och berättar att de sedan pengarna skickades har fått in 6000 kronor till vardera församling och 5000 kronor i katastrofhjälp.

– Det är mer än väntat, men jag vet att det är många Hedemorabor som har hjärta för Bukoba. Det är en jobbig känsla när man har följt en församling och sett hur de kämpat i motvind, och så slås det sönder. Man känner en maktlöshet.

Än så länge har han inte fått någon återkoppling på vad pengarna har använts till, men i mitten på november ska han besöka det drabbade området.

– Jag ska träffa båda kyrkoherdarna och församlingsledningen, och så har jag bett om att få åka runt i området. Jag vill besöka kyrkor och byar och se hur det har drabbat lokalbefolkningen, säger han.