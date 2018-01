Låga genomsnittliga gymnasiebetyg medför ingen oro: "Vi har växt med våra utmaningar"

Härom dagen skrev DT om gymnasieelevernas betygssnitt i dalakommunerna. Av de 13 kommunerna, som undersökningen omfattade, hamnade Hedemora kommun på tionde plats med betygssnittet 13,8 av maximala 20,0. En plats de delar med Avesta kommun. Det enligt Skolverkets statistik som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

– Det är bara marginella skillnader mellan oss och de som är över oss så det är inget jag är orolig över, förklarar Christer Öjdeby, rektor på Martin Koch–gymnasiet.

Läs mer: Gymnasieelevernas betygssnitt varierar stort – dalakommuner både i toppen och botten

Han har varit rektor i lite mer än ett år. En period präglad av stora förändringar som inte bara utmanat skolan i Hedemora utan hela det svenska skolsystemet enligt Christer Öjdeby.

– Det som påverkat och utmanat hela den svenska skolan är de höga antalet nyanlända som ska in i det svenska skolsystemet. Det säger sig ju självt att det är svårt att komma in i skolsystemet när man knappt eller inte alls kan språket. Men i den utmaningen har vi växt och nu ser vi att fler och fler tar sig in på gymnasiet, säger Christer Öjdeby.

Hedemora kommun och dess skolor är bland de kommunerna i Sverige som rent procentuellt tagit emot flest nyanlända per invånare enligt Christer Öjdeby. Under våren 2017 hade Martin Koch–gymnasiet drygt 180 nyanlända som elever som skulle in på gymnasiet från de individuella programmen, idag är den siffran drygt 120 – nästan en tredjedel av skolans elever. Det var Christer Öjdebys första termin som rektor och han började med att öka antalet lärare från 40 till dagens 60.

– Något behövdes göras snabbt. Min första åtgärd var att anställa lärare vars färdigheter skulle matcha den utmaningen vi stod inför. Numera har vi även lärare som fått extra stöd från Skolverket och regeringen för att de ska bli experter på just det här området, säger Christer Öjdeby.

Trots att Hedemora kommun har bland de lägre betygssnitten i Dalarna har de höjt sig från 2015 då gymnasiebetygssnittet var 13,4 och Christer Öjdeby ser positivt på framtiden.

– Mycket har hänt på ett år och mycket mer ska hända. Nu har vi tagit fram en klok verksamhetsplan, säger Christer Ödjeby och tar fram en tjock svarta lunta.

Han börjar bläddra genom sidor som inte alls fanns för ett år sedan och berättar att hans första år gått väldigt snabbt och att det är kul att så mycket har hänt.

– Från ingenting har vi nu väldigt mycket. Alla bitar måste falla på plats för att organisationen ska fungera, avslutar han.