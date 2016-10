Mörkläggningen av Långshyttan: "Varför just en lördag i oktober?"

Samtliga hushåll i Långhyttan kommer att stå utan ström under det planerade elavbrottet som äger rum på lördag mellan klockan 08.00 och 16.00. Däremot kommer en hel del verksamheter att kunna hålla öppet precis som vanligt, tack vare de reservkrafter som finns gällande strömförsörjningen.

– Målsättningen är att det ska finnas reservkraft på vissa ställen i centrum så som ICA, Apoteket och de restauranger som finns. Samt kommunhuset och Granen, säger Sam Perjans som är driftansvarig hos Hedemora Energi och nämner att bland annat Abbes kommer att ha tillgång till el under avbrottet.

Boende i Långshyttan har dock reagerat på hur energibolaget varit sent ute gällande att delge information. Speciellt med tanke på att det handlar om just en helgdag och dessutom under så pass lång tid som åtta timmar.

– Det jag reagerar på, och det är jag inte ensam om, är att de meddelar det här så sent, säger långshyttebon Erik Ersbacken.

Genom DT:s tidigare artikel om strömavbrottet tycks dock informationen ha spridit sig inom byn. Men samtidigt tycker Erik att Hedemora Energi själva borde ansvara för att informationen når ut till de som påverkas.

– Vi lever i ett samhälle där man vill ha information så snabbt som möjligt, vi är ju deras kunder. Och när det handlar om så lång tid så hade man gärna velar veta det här i tid. Kunde man inte bara ha talat om det lite tidigare? Säger Erik.

Elleverantören menar däremot, när DT träffar dem under måndagen, att man nu har gått ut med en informationslapp till de boende i Långshyttan där man berättar om varför man kommer att stänga av strömmen under den valda tidsperioden.

– Avbrottet handlar om att vi kommer att genomföra en spänningsomläggning. Vanliga boende och villor kommer att vara helt strömlösa. Det är ju under åtta timmar vilket handlar om att vi har 42 nätstationer och vi ska besöka samtliga under dagen med vår personal och göra en omkoppling fysiskt på plats, säger Perjans som meddelar att man pratat om att göra omläggningen under de senaste tio åren.

Datumet den 8 oktober har dock varit spikat under en betydligt kortare tid. Närmare bestämt valdes det för två till tre veckor sedan. Anledningen ligger i hur det helt enkelt har varit svårt att planera in omläggningsarbetet. Man nämner även att det givetvis hade varit önskvärt att utföra arbetet, som är ett avancerat sådant, under en varm sommarnatt, men att den möjligheten tyvärr inte passade in i schemat.

Utöver elavbrottet kommer även fjärrvärmen att stängas av. Samtidigt så påverkas också vattentillgången, något som kan vara bra att känna till för att inte riskera att stå utan.

– Fjärrvärmen kommer inte att fungera och vi uppmanar alla att tappa upp vatten, samt att vara sparsamma med det man har, säger Hedemora Energis VD Liina Veerme.

För den som vill hålla sig uppdaterad under det planerade strömavbrottet hänvisar man till elbolagets hemsida.