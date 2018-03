Nystartat företag storsatsar i Dalarna ska skapa flera nya arbetstillfällen: "Vi är en redig gårdskarl"

De har känt varandra i över 20 år och har en rad olika företag bakom sig. När nu Lars Johansson, Mikael Puhakka och Tommy Hafsdalen för första gången gör någonting tillsammans fokuserar de på grävarbeten och dränering.

– Många av de hus och villor som finns i Sverige idag byggdes mellan 1950–1980-talet. Där ser vi nu att en mängd avloppssystem kommer att behöva bytas ut under de närmaste åren. Samtidigt har människor börjat använda hela sina hus idag och källaren har blivit ett fullgott alternativ att inreda, säger Lars Johansson, från Hedemora, en av medgrundarna till Gårdsmark.

De beskriver sig själva som en spindel i nätet mellan kund, grävare och kommun.

– Vi erbjuder ett helhetsperspektiv. Vi kommer hem till kunderna och ser på vilka behov de har. Sedan sköter vi kontakten med grävarna och hantverkarna som utför själva arbetet. Efter det sköter vi all dokumentation och tillstånd som ska till kommunen. Dokumentationen, som blir en värdehandling, lagras digitalt som kunden när som helst kan ta del av. Vi ser oss som en redig gårdskarl, skrattar Mikael Puhakka.

Trots att man som företag endast funnits i en vecka har man redan flera underentreprenörer och ett tiotal grävare under sig och man satsar i Dalarna. Under de kommande åren ska man rekrytera fem-åtta nya säljare och även rikta in sig mot företag.

I takt med att antal grävningar ökar kommer man även behöva rekrytera fler grävmaskinister.

– Antalet grävningar kommer att öka i stort vilket vi måste tänka på redan nu. Vi behöver bra personal så det kan bli så att vi måste närma oss gymnasieskolor för att visa att det här är ett fält där det kommer finnas många arbetstillfällen framöver, säger Lars Johansson.

I samband med expansionen tittar man även längre än Dalarna. Inom de närmaste åren planerar man för att expandera till Gävleborg och Mälardalen.