Psychotic Youth spelar i Hedemora på lördag

Psychotic Yout bildades 1985 och har sedan dess lagts ner och återuppstått i nya konstellationer ett antal gånger, dock alltid med Jörgen Westman i spetsen.

Storhetsperioden var kanske på 90-talet när de bland annat spelade på Roskildefestivalen, Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen och även ett par år på Dalarocken i Hedemora.

2015 återuppstod bandet den senaste gången och gav så sent som i januari i år ut en ny skiva: The voice of summer. Nu kommer de till Hedemora stadshotell med sin garage-surf-powerpop-inspirerade punkrock.

I övrigt bjuder lördagen på akustiskt på svenska med Anatomi från Borlänge, vis-progg med Ingemansland, latino-balkan-soul med Karpaltunnel 117 och elektronisk rock med Hedemoras egna Micke Svahn Synthetic.