Regnbågsflaggan är hissad : "Viktigt att vi visar att man får vara kär i vem man vill"

Hedemoras engagemang kring Pride tycks växa för varje år och nu flaggas det i en hel vecka med anledning av dalaversionen kring firandet.

– Jag sådde kanske ett frö i och med min motion från 2014, säger Hedemoras oppositionsråd Gustav Ericsson (M).

LÄS MER: Hedemora borde "flagga för kärlekens skull"

Motionen som Gustav lämnade in handlade om hur han ansåg att flaggor borde hissas i kommunen samtidigt som Stockholm Pride går av stapeln. Anledningen, menade han, låg i hur man genom regnbågsfärgerna kan visa samtliga som vistas inom kommunen att kärleken inte är normstyrd. Men motionen fick den 17 februari 2015 avslag under kommunfullmäktige.

Istället dök ett nytt förslag upp där man ansåg det mer lämpligt att flagga under Falu Pride, som numera går under benämningen Dala Pride. Ingen motsatte sig och under fjolåret flaggade man med regnbågsfärgerna, dock enbart under lördagen.

LÄS MER: Falu Pride växer - byter namn till Dala Pride

Men i år har man utökat flaggdagarna vilket innebär att kommunen pryds av Pride-hyllningen under hela veckan. Något som Gustav Ericsson (M) ser som ett steg i rätt riktning.

– Det är bra att man flaggar under Dala Pride, och nu flaggar vi ju hela veckan. Det är ett stort steg på vägen. Men det utesluter ändå inte att vi fortfarande skulle kunna flagga även under Stockholm Pride, säger Ericsson som fortsatt anser att Hedemora borde agera under huvudstadens firande.

LÄS MER: Prideflaggan hissades av landshövdingen

De regnbågsfärgade flaggorna finns uppsatta vid Rådhuset, Oxtorget och i Långshyttan. På kommunens hemsida skriver man att flaggningen står för människors lika värde och rättigheter och att man vill uppmärksamma mångfald, respekt och öppenhet som självklara delar i samhället. Samtidigt påpekas att bland annat människors sexuella läggning eller religion inte ska påverka hur var och en blir behandlad.

– Det är fortfarande ingen självklarhet att komma ut i Sverige och speciellt inte ilands- och glesbygd. Det finns de som fortfarande inte törs då de tror att de ska behandlas annorlunda på grund av att de är kära i någon av samma kön. Därför är det viktigt att Hedemora visar att man får vara kär i vem man vill, säger Ericsson (M).

LÄS MER: Här är Stiko Per Larssons låt till årets Dala Pride

Dala Pride äger rum i Falun under hela veckan, men själva paraden äger rum under lördagen den 24 september.