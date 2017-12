Rekordmånga julklappar skänktes till Röda korset i Hedemora – alla kan få två var

Nästan 800 julklappar från företag. Och så många hundra till oräknade från allmänheten. Så ser det ut när rummen fyllts hos Röda korset i Hedemora. Det ser en smula rörigt ut, redan innan Bilforum kommer med sin kompletterande last i en skåpbil.

– Så här mycket paket har vi aldrig haft, säger Gunborg Morén, ordförande för Röda korset i Hedemora.

Röda korsets arrangerar tre julbord dit folk kan komma, med betoning på de som annars riskerar att bli ensamma över jul. Även om alla är välkomna. Det första äger rum idag i Vikmanshyttan, nästa i morgon i Långshyttan och den tredje på fredag i Hedemora.

– De som kommer till våra julbord nu kommer ju att få två paket istället för ett, säger Gunborg Morén

När Bilforum anländer med sina 176 paket, som under ett antal dagar samlats under en gran i bilhallen, uttrycker också vd:n Per-Arne Arnberg sin glädje över insamlingsresultatet. Han skänker med nöje de pengar till Röda korset som utlovats utifrån hur många paket som allmänheten har lämnat in.

– Röda korset får 3620 kronor. Ett fantastiskt utfall blev det hade jag inte förväntat mig. Men jag är jätteglad för Röda korsets skull, och för oss som känner att vi har gjort någonting bra. Vi har fått enorm uppskattning från kunder och även från människor som inte är kunder hos oss, som har varit inne med paket.

Han lägger också till att det egentligen finns ett 177:e "paket".

– Det var en kund som inte hade något paket, så han kom in med ett kuvert med 100 kronor.

Gunborg Morén ler lite extra när hon tar emot säckarna med julklappar från Bilforum. Hon tycker sig märka att givmildheten har spridit sig under senare tid. Inte minst efter den stora flyktingvågen 2015

– Det är jätteroligt att vara ordförande för röda korset i Hedemora, för vi är ensamma i Sverige som har ett sånt här stort julfirande.