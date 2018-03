Thomas Di Leva och Babben Larsson - så blir konsertsommaren i Stjärnsund

Läs mer: Därför blev bruksorten Stjärnsund ett alternativt centrum

En av de artister som gärna återvänder till Smedjan i Stjärnsund är Gunhild Carling som i sommar uppträder för tredje året i rad. De två tidigare somrarna har båda varit slutsålda framträdanden.

- Hon är verkligen ett energiknippe med sin varietéorkester, jag blir överraskad varje gång jag ser dem. Det är en väldigt speciell upplevelse som passar väldigt bra i Smedjan, säger Fredrik.

Han menar att det finns en viss typ av artist som han söker varje sommar när han ska sätta programmet i Stjärnsund. Det finns de som passar extra bra i den idylliska bruksmiljön.

- För det första ska det vara ganska akustiskt eftersom lokalen har stenväggar, det får inte bli för hårt liksom. Det ska också vara artister som bjuder på sig själva, är närvarande och låter publiken bli en del av av det. Sen beror det också på vilka som kan varje sommar, säger Fredrik.

Upplägget är detsamma som tidigare år: Fredrik intervjuar de som uppträder och medverkar ofta själv musikaliskt.

- Det är kul att gästa de här artisterna med så olika energier och musikalitet. Opretentiöst och gemenskap är väl ledorden för Smedjan, det är lite som att ta hem publiken till sitt sommarvardagsrum.

Samtidigt som konsertsommaren i Smedjan drar igång så är det också premiär för ett nytt lokalbryggeri, Stjernsund Brygghus. Fredrik Swahn gläds åt att det lilla samhället har mycket att erbjuda.

- Det är fint att de lever i bygden och händer saker. Det är verkligen en levande landsbygd här.

Programmet för Smedjan i Stjärnsund sommaren 2018:

5/6 Standup-premiär med Henrik Hjelt och Mikael Tornving

23/6 You are the voice

29/6 Thomas DiLeva

6/7 Real Group

13/7 Säg Algots, det räcker

20/7 Gunhild Carling

27/7 Babben Larsson