Historisk ledare: Politikernas anseende

Under en valrörelse är tydligen allt möjligt. Det framgår av oppositionspartiernas handlande. Dessa tycks nu gå längre än någonsin i luftig överbudspolitik. Såväl högern som de s. k. mittenpartierna lovar skattesänkningar. Högern vill samtidigt ha ännu mera pengar till försvaret. Centern kräver ännu större subventioner till jordbruket och utlovar därtill höjning av barnbidragen och sänkning av pensionsåldern. Folkpartiet lovar genomföra allt det som centern och högern vill göra.

De borgerliga partierna fäster inget avseende vid det omöjliga i att minska samhällets inkomster med kanske miljardbelopp och samtidigt ålägga samhället nya utgifter på flera miljarder. De räknar tydligen kallt med att väljarna skall lockas av de vackra löftena utan att göra några reflektioner på egen hand. Erfarenheterna visar emellertid att borgerligheten tar fel även på den här punkten. Allmänheten är mera politiskt orienterad än vad oppositionen tydligen tror.

Oppositionens handlande tyder på desperation. Det är känt att man inom det borgerliga lägret så sent som under våren räknade med en valseger i höst. Nu har som bekant valvinden svängt. Socialdemokratin har helt tagit initiativet och går in i valrörelsens slutspurt med de största förväntningar.

Det farliga med den borgerliga löftespolitiken under valrörelserna är att politikernas anseende hos allmänheten kan ta skada.

Folkpartiets senaste utspel beträffande riktigheten i det rör resonemanget. Efter att partiet under en följd år fört en ständig kamp mot den statliga lånegivningen till bostadsbyggandet föreslår nu hr Wedén statlig totalfinansiering av bostadsproduktionen. Aldrig tidigare lär ett politiskt parti ha gjort en sådan helomvändning. Vad folkpartiet därmed kan locka med är en sänkning av inflyttningshyrorna i nyproduktionen.

Väljarna måste ha rätt att begära att även det som sägs under en valrörelse skall ligga på verklighetens grund.

Nu torde dock det här folkpartiutspelet inte kunna tas på allvar. Det går inte att räkna med att folkpartiet skall vara berett att avveckla affärsbankernas befattning med byggnadskreditiven och bostadslånen. Det är inte den vägen folkpartiet kan löna bankernas ekonomiska satsning på partiets politiska propaganda. Ingen skall tro att folkpartiet efter valet skulle biträda den på socialdemokratiskt håll väckta tanken på en statlig bostadsbank.

Borgerligheten har anledning att besinna sig.

