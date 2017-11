Hon levde med ångest -nu ska hon hjälpa andra

Under större delen av livet har Natalie skrivit ner sina tankar. Många berättelser har hon delat med andra via sin blogg på internet. Natalie säger att hon alltid varit lyhörd och känt in hur andra människor mår och känner. Hon kände direkt om någon var oärlig och själv fick hon vid flera tillfällen höra att hon var överkänslig, att hon överdrev och skapade drama.

– Det är både en gåva och en förbannelse att känna så djupt som jag gör. Jag har ofta känt mig missförstådd och skrivandet blev tidigt en ventil för mig. Att texterna mest handlar om kärlek beror på att det är kärleken till sig själv och andra som är det viktiga i livet.

Under tonåren kände sig Natalie allt mer orkeslös och det blev mycket frånvaro i skolan.

– Min dröm var att bli psykolog men intagningspoängen till psykolog kräver högsta betyg i alla ämnen. Jag tror jag kom på reservplats 1500 typ. Det var kört.

En medial utbildning blev istället Natalies val och det kom att bli en vändpunkt i hennes liv.

– Jag mådde illa bara av tanken på att jag skulle tvingas möta nya människor. Det var då jag insåg att jag hade stora problem.

Jag insåg att om jag inte skulle ta mig till kursen, så kunde jag lika gärna ge upp livet.

Från början hade Natalie själv tänkt köra bil till utbildningen, en resa på några timmar, men det gick inte. Ångesten gjorde att hon inte var kapabel att sätta sig bakom ratten.

– Jag förstod att jag måste utmana mig själv och ta tag i mitt liv. Jag insåg att om jag inte skulle ta mig till kursen, så kunde jag lika gärna ge upp livet. Och det blev min vändpunkt.

Det blev en tågbiljett istället för bilkörning den dagen. Natalie utmanade sig själv och när hon satt på tåget var hon helt slut. Sedan följde en veckas utbildning med övernattning. Något som var oerhört påfrestande.

I våras bestämde jag mig för att göra klart min bok det här året.

– De andra deltagarna umgicks på ledig tid, fikade och hade trevligt. Själv skyndade jag mig in på rummet och la mig i sängen. Jag var helt slut varje dag och det hände att jag fick uppsöka en toalett för att kräkas. Men mediet Terry Evans gav mig tröst. Han var min lärare och han såg att jag mådde dåligt utan att jag sagt något. Han tog mig åt sidan och sa saker som gjorde att jag började tro på mig själv och min förmåga. Sedan har jag jobbat mycket med min självkänsla på egen hand och utmanat mig mer och mer. Det är härligt att se hur mycket jag lärt mig. Jag är ju en klok person och lat är det sista jag är. I våras bestämde jag mig för att göra klart min bok det här året. Nu finns den att köpa via Bokus och Adlibris och det känns fantastiskt. Dessutom har jag nu fått mina diplom och kan kalla mig healer, djurkommunikatör, parrelationscoach samt livscoach.

– Folk kan tycka att jag är för ung för att kunna ge råd. Men då kontrar jag med att säga att jag inte sitter fast i gamla invanda mönster som många äldre kan göra. Jag ser saker ur ett annat perspektiv och det är många som blir hjälpta av mig.

Natalie ler och säger vidare att hon ibland möter personer som inte tror att hon kan ge healing.

– Alla har olika tro och sätt att leva. Jag vet ju vad jag kan, och det räcker så, jag behöver inte överbevisa någon utan är tyst och respekterar den andres åsikter.

Natalie är idag en arbetsam, målinriktad och energisk tjej med många idéer, som gärna delar med sig av sin historia. Hon tror sig nu kunna hjälpa andra som sitter i samma sits som hon själv gjorde för bara ett år sedan.

Folk kan vara lika rädda för att lyckas som att misslyckas.

– Jag har verkligen fått fart på mitt liv på väldigt kort tid, säger hon. Nu skäms jag inte längre, utan är stolt för den jag är. Det kändes verkligen nattsvart för ett år sen, men idag har jag kommit längre än många andra i min ålder. Och detta bara på ett år! Nu mår jag riktigt bra och känner att jag med min erfarenhet och kunskap kan få andra att må bra. Tanken nu är att ordna temakvällar där jag ska få deltagarna att reflektera över sina liv och bli mer säkra på sina möjligheter. Kursen ska vara lättsam, både rolig och lärorik.

Därför är livet en kamp för många.

– Det är vanligt att man sätter egna hinder för sin utveckling och det är inte alltid så lätt att se det, därför är livet en kamp för många. Och så länge man inte accepterar något hos sig själv, kan man inte förändra det. Folk kan vara lika rädda för att lyckas som att misslyckas. Det är när man slutar motarbeta sig själv, blir sams med sin själ och verkligen gör det man innerst inne vill, som allt börjar gå lätt.

Fakta:Natalie Hanspers

Ålder: 23 år

Bor: I ett hus på föräldrarnas tomt i Solvarbo

Sysselsättning: Djurkommunikatör, andlig healer, livscoach och parrelationscoach

Intressen: Vara ute i naturen med hunden, läsa, skriva, se dokumentärer, rita

Akutell som: Har precis släppt sin första bok: ”Vad vill jag och vad är kärlek”, där hon på ett utlämnade sätt skriver om händelser i sitt liv. Planer finns att skriva en till bok.

Hemsida: www.natalie-hanspers6.webnode.se