Hultqvist förste ministern att möta Trump-administrationen

Försvarssamarbetet mellan USA och Sverige signerades för drygt ett år sedan. Men då gick USA under Obamas flagg och avsiktsförklaringen gällde ett alltmer fördjupat försvarssamarbete mellan de båda länderna. Det skriver Aftonbladet.

Under söndagen ska försvarsminister Peter Hultqvist lämnat Sverige, enligt uppgift, och han säger till DN att han ännu inte fått någon signal om att någonting ska ha förändrats i relationen länderna mellan.

Enligt regeringens kalender ska Peter Hultqvist under måndagen ha deltagit i en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd i New York om sexuellt våld i konflikt, vilket också var det första stoppet under USA-vistelsen.

Hultqvist ska sedan träffa USA:s försvarsminister, James Mattis, i Washingotn. Hultqvist uppger till Dagens Nyheter att han ser fram emot mötet och att det är ett väldigt viktigt sådant.