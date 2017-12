Insändare: Den nya Korsnäsvägen är ett ordentligt lyft

Inte minst moderaterna i Falun lyfter med iver en bild av hur eländigt trafiken i Falun fungerar. Den som inte sett den nya Korsnäsvägen i verkligheten kan av propagandan ledas tro, att leden under morgon och kväll inte består av något annat mer eller mindre stillastående bilar.

En grupp som knappast alls hörts i den debatten är de tusentals kollektivtrafiksresenärer som även dom är beroende av ett fungerande trafiksystem.

Personligen tycker jag att det nya Resecentrum, Knutpunkten och därmed även den nya Korsnäsvägen är ett ordentligt lyft.

Omläggningen har medfört, att jag i närmaste glömt, hur jag tillsammans med andra väntande bussresenärer, stod vid hållplatserna på Östra Hamngatan och ömsom tittade på klockan, och ömsom tittade upp mot Gruvgatan. Där ofta tre eller fyra bussar kunde stå på rad i väntan på att svänga vänster i rondellen vid Holmtorget (Åhléns).

Ofta var förseningen ett faktum redan när bussen körde ner längs Gruvgatan, inte minst i rondellen där Myntgatan anslöt. Vilket sedan späddes på när bussen sedan, via ett par övergångsställen, svängde upp längs torget fram till Svärdsjögatan.

Själv åker jag ofta buss till Sandviken, just vid den tiden när trafiken enligt uppgift står still på Korsnäsvägen. För mig tar bussen ungefär fyra minuter från Resecentrum till Knutpunkten. Då kör ändå bussen, via Promenaden och trafikljusen där, ut till den beryktade Korsnäsvägen, innan bussen svänger in på Knutpunkten, enligt kartan nedan.

Trafiken står inte still där. Däremot går det långsamt, vilket är förväntat i en stad av Faluns storlek.

Frågan är om Falumoderaterna, och inte minst då Mikael Rosén, ens har en aning om vilket stopp i trafiken den nya Korsnäsvägen medför. Min gissning, utifrån egna erfarenheter, är att det kanske skiljer två minuter mellan rusning och lågtrafik. En tid som sedan reduceras av att det numera är mycket smidigare att passera rondellerna längs Gruvgatan, då bussarna tar en annan sträckning.

Har Falumoderaterna ens en aning om skillnaden mellan att resa sträckan i lågtrafik respektive ”rusning”? Jag har i alla fall suttit i buss och klockat. Men jag kanske inte räknas eftersom jag bara är en vanlig kollektivtrafikresenär?

Att öka trafikflödet genom fler filer, och därmed en snabbare Korsnäsväg, anser jag vara en synnerligen dålig idé. Trafiken måste ändå sakta in för att passera Holmtorget och rondellen där Myntgatan ansluter. Och sedan följer fler rondeller och övergångsställen innan trafikanten når Gruvrondellen.

Här följer paradoxen att ett ökat trafikflöde gör att det går ännu långsammare, på de ställen där vägar måste mötas. Och detta just på en vägsträcka som inte är lämplig för genomfartstrafik.

Bo Jonsson, Socialdemokrat och samhällsdebattör