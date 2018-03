Det kom 10 cm snö under dagen, till kvällen kom den entreprenör som vägföreningen anlitar för snöröjning och tryckte in delar av den gamla snövallen in på infarten.

Det var andra gången och helt i onödan. För på andra sidan väggen är det obebyggt och hur mycket utrymme som helst. Jag är 82 och har varit skogsarbetare och varit med om en hel del när det gäller snö och gnäller bara när jag är förbannad.

Sune Back i Björbo