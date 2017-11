Johan Glans inför turnéstoppen i Dalarna: "Ska försöka lägga band på mig"

Tio länder på 30 dagar. Så såg Johan Glans höst ut för ett år sedan. Kort därefter påbörjade han en lång föreställningsturné under namnet "World tour of the world".

– Den handlar mycket om länderna jag besökte. Om förbistringar som uppstod och om olika händelser, säger Johan Glans om stand up-showen.

Ett land som satte extra stora spår hos honom var Japan, och då framför allt Tokyo. Men även upplevelsen av att inte bli igenkänd på samma sätt som i Sverige blev till ett annorlunda inslag.

– Det är snart 20 år sedan jag började, då var jag 23 år och i dag är jag 43, och i Sverige är det många som vet vem jag är, säger Johan Glans och fortsätter:

– Det jag försöker säga är att det blir lite som att man får börja om från början när man kommer utomlands, säger han och påpekar att det blev till en rolig utmaning.

När han kom tillbaka till Sverige igen satte han upp den stand up-föreställning som fortfarande är på turné. Något stopp har däremot inte tidigare gjorts i Dalarna – helgens två föreställningar med "World tour of the world" blir därmed de första i länet.

Hur ska du charma dalfolket?

– Dalfolket är väldigt charmigt i sig och har en väldigt tacksam dialekt. Men jag ska försöka lägga band på mig och inte härma dalmålet alltför mycket, skrattar Johan Glans samtidigt som han hintar om att dalmålet, till viss grad, med största sannolikhet kommer att imiteras under föreställningarna.

– Sen brukar jag ha ett slutnummer som handlar om staden jag befinner mig i, fortsätter han.

Vad är det för slutnummer?

– Det är en specialskriven sång. Jag brukar inte sjunga, så det blir lite speciellt, säger han.

På fredag står Johan Glans på Maximteaterns scen i Borlänge med föreställning "World tour of the world" och på lördag intar han Kulturhuset tio14 i Falun.